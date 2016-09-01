Березуцкий: защитникам сборной России по футболу еще нужно притереться друг к другу

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Березуцкий: защитникам сборной России по футболу еще нужно притереться друг к другуСпорт 1 сентября, 2:27
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АНТАЛЬЯ /Турция/, 1 сентября. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Защитникам сборной России по футболу еще нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу на поле. Об этом журналистам заявил капитан команды Василий Березуцкий.
Российская сборная провела первый матч под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. В контрольной встрече в Анталье она сыграла вничью с командой Турции (0:0).
"Мы играли не с нуля, мы в принципе играли вместе на тренировках, было много тактических занятий, так как времени на восстановление (после матчей чемпионата России) было мало. Мы поговорили друг с другом, пообщались. Схемы в ЦСКА и "Ростове" немного схожи, поэтому сегодня было не так страшно, но, конечно, нужно еще притереться, все-таки это был первый матч, не так все просто, плюс еще погода была достаточно тяжелой", - сказал Березуцкий.
"Конечно, схема новая, интересная, плюс крайние защитники и полузащитники более атакующего плана. В принципе же все схемы похожи и по движению, и по перемещениям. Поэтому каких-то больших проблем не будет", - отметил он.
На вопрос, изменилась ли игра сборной России по сравнению с той, которая была на чемпионате Европы 2016 года, Березуцкий ответил: "Думаю, что да. Самоотдача и желание были сегодня на неплохом уровне. Будем продолжать в том же духе, а там уже посмотрим, что будет".
Следующий товарищеский матч сборная России проведет 6 сентября в Москве - она встретится с командой Ганы. 9 октября российская сборная в Краснодаре сразится с командой Коста-Рики. Данный матч, как планируется, будет первым на новом стадионе футбольного клуба "Краснодар". Также в 2016 году сборная России проведет одну или две товарищеских встречи в ноябре.
Полузащитник сборной России Магомед Оздоев считает, что команда должна вернуть веру болельщиков после неудачи на чемпионате Европы 2016 года и сделать так, чтобы стадионы на ее играх были полными.
На вопрос, как российских футболистов настраивал на матч новый главный тренер команды Станислав Черчесов, Оздоев ответил: "Каждый матч очень важен, потому что нужно сделать так, чтобы болельщики в нас верили, чтобы им понравилась игра, мы же представляем честь страны. Тренер делает свою работу, мотивирует, много он не говорит, но говорит, что нам нужно выходить на поле и биться. Надеюсь, мы будем радовать болельщиков и делать так, чтобы они заполняли стадионы на наших играх".
"Впечатления от матча остались хорошие, все полностью выложились на поле. Думаю, и болельщикам понравилось. Атмосфера на стадионе была очень приятной", - добавил игрок.
Оздоев не реализовал голевой момент в матче с турками. "Уже видел мяч в сетке, подстроился под мяч хорошо. Хотел попасть в дальний угол, но не вышло", - сказал он.
Сравнения между бывшим главным тренером "Ростова" Курбаном Бердыевым и Станиславом Черчесовым, возглавляющим сборную России, проводить трудно. Об этом журналистам заявил защитник сборной России по футболу Иван Новосельцев.
"Где-то похоже, где-то - нет. Сравнивать (Бердыева и Черчесова) тяжело", - сказал Новосельцев.
"Сегодня же мы старались сыграть так, как требовал тренер. Мне эта схема привычна", - отметил он.
Перед матчем с турками было объявлено о переходе Новосельцева из "Ростова" в "Зенит". "Я сейчас в расположении сборной России, поэтому не готов обсуждать клубные вопросы", - сказал он.
Защитник сборной России Роман Нойштедтер, вышедший на поле во втором тайме, отметил, что россияне вполне могли победить. "У нас были шансы выиграть. Надеюсь, это случится в нашем следующем матче (с командой Ганы, 6 сентября)", - сказал он.
Перед началом сезона Нойштедтер перекрасился в блондина. "Мне 28, а после 30 лет я такое уже делать не буду. Хотел покраситься, посмотреть, что выйдет. Мне нравится", - сказал он.