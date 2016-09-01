Березуцкий: защитникам сборной России по футболу еще нужно притереться друг к другу

АНТАЛЬЯ /Турция/, 1 сентября. /Спец. корр. ТАСС Илья Андреев/. Защитникам сборной России по футболу еще нужно время, чтобы привыкнуть друг к другу на поле. Об этом журналистам заявил капитан команды Василий Березуцкий.

Российская сборная провела первый матч под руководством нового главного тренера Станислава Черчесова. В контрольной встрече в Анталье она сыграла вничью с командой Турции (0:0).

"Мы играли не с нуля, мы в принципе играли вместе на тренировках, было много тактических занятий, так как времени на восстановление (после матчей чемпионата России) было мало. Мы поговорили друг с другом, пообщались. Схемы в ЦСКА и "Ростове" немного схожи, поэтому сегодня было не так страшно, но, конечно, нужно еще притереться, все-таки это был первый матч, не так все просто, плюс еще погода была достаточно тяжелой", - сказал Березуцкий.

"Конечно, схема новая, интересная, плюс крайние защитники и полузащитники более атакующего плана. В принципе же все схемы похожи и по движению, и по перемещениям. Поэтому каких-то больших проблем не будет", - отметил он.

На вопрос, изменилась ли игра сборной России по сравнению с той, которая была на чемпионате Европы 2016 года, Березуцкий ответил: "Думаю, что да. Самоотдача и желание были сегодня на неплохом уровне. Будем продолжать в том же духе, а там уже посмотрим, что будет".

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 6 сентября в Москве - она встретится с командой Ганы. 9 октября российская сборная в Краснодаре сразится с командой Коста-Рики. Данный матч, как планируется, будет первым на новом стадионе футбольного клуба "Краснодар". Также в 2016 году сборная России проведет одну или две товарищеских встречи в ноябре.

Доверие болельщиков

Полузащитник сборной России Магомед Оздоев считает, что команда должна вернуть веру болельщиков после неудачи на чемпионате Европы 2016 года и сделать так, чтобы стадионы на ее играх были полными.

На вопрос, как российских футболистов настраивал на матч новый главный тренер команды Станислав Черчесов, Оздоев ответил: "Каждый матч очень важен, потому что нужно сделать так, чтобы болельщики в нас верили, чтобы им понравилась игра, мы же представляем честь страны. Тренер делает свою работу, мотивирует, много он не говорит, но говорит, что нам нужно выходить на поле и биться. Надеюсь, мы будем радовать болельщиков и делать так, чтобы они заполняли стадионы на наших играх".

"Впечатления от матча остались хорошие, все полностью выложились на поле. Думаю, и болельщикам понравилось. Атмосфера на стадионе была очень приятной", - добавил игрок.

Оздоев не реализовал голевой момент в матче с турками. "Уже видел мяч в сетке, подстроился под мяч хорошо. Хотел попасть в дальний угол, но не вышло", - сказал он.

О тренере сборной

Сравнения между бывшим главным тренером "Ростова" Курбаном Бердыевым и Станиславом Черчесовым, возглавляющим сборную России, проводить трудно. Об этом журналистам заявил защитник сборной России по футболу Иван Новосельцев.

"Где-то похоже, где-то - нет. Сравнивать (Бердыева и Черчесова) тяжело", - сказал Новосельцев.

"Сегодня же мы старались сыграть так, как требовал тренер. Мне эта схема привычна", - отметил он.

Перед матчем с турками было объявлено о переходе Новосельцева из "Ростова" в "Зенит". "Я сейчас в расположении сборной России, поэтому не готов обсуждать клубные вопросы", - сказал он.

Нойштедтер скоро перестанет делать экстравагантные прически

Защитник сборной России Роман Нойштедтер, вышедший на поле во втором тайме, отметил, что россияне вполне могли победить. "У нас были шансы выиграть. Надеюсь, это случится в нашем следующем матче (с командой Ганы, 6 сентября)", - сказал он.

Перед началом сезона Нойштедтер перекрасился в блондина. "Мне 28, а после 30 лет я такое уже делать не буду. Хотел покраситься, посмотреть, что выйдет. Мне нравится", - сказал он.