Трансферное окно в топ-лигах: рекордный переход и "горячие" перестановки тренеров

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. В ночь 1 сентября закрывается трансферное окно в ведущих европейских футбольных лигах. Прошедшее межсезонье одинаково порадовало как любителей громких переходов игроков, так и ценителей перестроек, связанных с приходом в команду нового главного тренера.

Англия

Главным поставщиком новостей традиционно стал чемпионат Англии, причем основными действующими лицами стали главные тренеры. Сразу в три топ-клуба пришли харизматичные наставники португалец Жозе Моуринью в "Манчестер Юнайтед", испанец Хосеп Гвардиола в "Манчестер Сити" и итальянец Антонио Конте в "Челси". Эти назначения повлекли за собой громкие изменения и в составах.

"Манчестер Юнайтед" не просто укрепился именитыми и мастеровитыми нападающим Златаном Ибрагимовичем и полузащитником Генрихом Мхитаряном, но и осуществил самый дорогой трансфер в истории футбола - из итальянского "Ювентуса" за 105 млн евро был возвращен полузащитник Поль Погба. "Манчестер Сити" ориентировался на хорошо знакомые Гвардиоле испанский и немецкий рынки: пришли вратарь Клаудио Браво ("Барселона"), полузащитники Нолито ("Сельта"), Илкай Гюндоган ("Боруссия", Дортмунд), Лерой Сане ("Шальке"); защиту укрепил один из самых перспективных игроков Англии центральный защитник Джон Стоунз ("Эвертон"). При этом сразу несколько игроков, на которых делалась ставка при предыдущем тренере, покинули команду на правах аренды - Самир Насри ("Севилья"), Элякьем Мангаля ("Валенсия"), Вилфред Бони ("Сток Сити"), Джо Харт ("Торино"). Главным приобретением "Челси" стал опорный полузащитник "Лестера" француз Н’Голо Канте - одно из открытий прошлого сезона, "углубили" состав защитники Давид Луис (ПСЖ) и Маркос Алонсо ("Фиорентина"), а также нападающий Миши Батшуайи ("Марсель").

Действующий чемпион страны "Лестер" потерял Канте, однако смог сохранить других творцов прошлогоднего успеха - полузащитника Рияда Мареза, которого хотела видеть в своих рядах половина топ-клубов Европы, включая "Барселону", и нападающего Джейми Варди, которым серьезно интересовался "Арсенал". В то же время команда Клаудио Раньери укрепила состав нападающим Ахмедом Мусой (ЦСКА), чемпионом Европы в составе сборной Португалии полузащитником Адриеном Сильвой и немецким вратарем Роном-Робертом Цилером. Традиционно претендующие на высокие места "Арсенал" и "Ливерпуль" сделали ставку на перспективу: лондонцев пополнил чемпион мира немецкий защитник Шкодран Мустафи ("Валенсия") и швейцарский хавбек Гранит Джака ("Боруссия", Менхенгладбах); ливерпульцев - защитник Жоэль Матип ("Шальке"), Садьо Мане ("Саутгемптон") и Джорджиньо Вейналдум ("Ньюкасл"). "Тоттенхэму" удалось сохранить своих лидеров.

Италия

"Ювентус", осуществив рекордный трансфер Погба в "Манчестер Юнайтед", совершил четвертый в истории футбола переход, приобретя у "Наполи" аргентинского нападающего Гонсало Игуаина за 90 млн евро. Плюс туринцы смогли сохранить свою линию защиты во главе с Леонардо Бонуччи, дополнив ее многоопытным Дани Алвесом ("Барселона") и Мехди Бенатиа ("Бавария"), а также укрепить полузащиту креативным Миралемом Пьяничем ("Рома") и талантливым Марко Пьяцей ("Динамо", Загреб); вновь взят в аренду у "Челси" Хуан Куадрадо. Главная потеря - мадридский "Реал" воспользовался опцией в контракте и выкупил у туринцев испанского нападающего Альваро Морату.

Очередную перестройку устроил "Интер": место главного тренера занял голландец Франк де Бур, а состав команды пополнили чемпион Европы португалец Жоау Мариу, итальянец Антонио Кандрева, аргентинец Энвер Банега. "Наполи" заменил Игуаина форвардом сборной Польши и "Аякса" Аркадиушем Миликом. "Рома", продав Пьянича, выкупила контракты Стефана Эль-Шаарави, Мохамеда Салаха, Эдина Джеко, Яго Фальке и Антонио Рюдигера.

Испания

Самыми активными игроками на рынке стали не "Барселона" и "Реал", а "Атлетико" и "Севилья". Мадридцы в пару к французскому нападающему Антуану Гризманну купили его соотечественника Кевина Гамейро у севильцев, укрепили защиту хорватом Шиме Врсалько ("Сассуоло"), а полузащиту - Гайтаном ("Бенфика").

"Севилья" лишилась главного тренера Унаи Эмери, который ушел в ПСЖ, а за ним половины "костяка" - покинули команду Гжегож Крыховяк (ПСЖ), Бету ("Спортинг"), Евгений Коноплянка ("Шальке", аренда), Гамейро, Фернандо Льоренте ("Суонси"), Банега, Антонио Рейес ("Эспаньол"), Коке ("Шальке"). Новым наставником стал чилиец Хорхе Сампаоли, доведший сборную своей страны до четвертьфинала чемпионата мира в Бразилии, а состав пополнили Матиас Краневиттер, Лусиано Вьетто (оба - "Атлетико", аренда), Виссам Бен-Йедер ("Тулуза").

"Барселона" разменяла талантливых на талантливых: ушли Марк Бартра ("Боруссия", Дортмунд), Ален Халилович ("Гамбург"), Мартин Монтойя ("Валенсия"), Мунир Эль-Хаддади ("Валенсия", аренда), пришли Самюэль Умтити ("Лион"), Люка Динь ("Рома"), Пако Алькасер, Андре Гомеш (оба - "Валенсия"). "Реал" ограничился выкупом контракта Мораты и возвращением из аренды талантливого Марко Асенсио. Российский полузащитник Денис Черышев был продан в "Вильярреал".

Франция

Главным событием трансферного окна стал уход из ПСЖ Ибрагимовича и приход нового главного тренера Эмери, за которым из "Севильи" в Париж перебрались Крыховяк и вратарь Альфонс Ареола. Состав команды пополнили также полузащитники Хесе ("Реал") и Хатем Бен Арфа ("Ницца"). Соперник ЦСКА по группе Лиги чемпионов "Монако" вновь сделал ставку на молодых игроков, которых в дальнейшем можно выгодно продать, - пришли Бенжамин Менди ("Марсель"), Джибриль Сидибе ("Лилль"), удалось сохранить Тимуэ Бакайко, Тома Лемара, Гуидо Каррильо.

"Марсель", последние годы испытывающий финансовые проблемы, сменил владельца и практически весь основной состав. Ушли вратарь Стив Манданда ("Кристал Пэлас"), Батшуайи, Менди, Николя Нкулу ("Лион"), Жорж-Кевин Нкуду ("Тоттенхэм"), Лукас Окампос ("Дженоа", аренда). Вернулись, так и не закрепившись в Англии, Бафетимби Гомис и Флориан Товен, пришли опытные Томаш Губочан ("Динамо", Москва) и Анри Бедимо ("Лион"). Соперник "Краснодара" по групповому этапу Лиги Европы "Ницца" пополнила состав скандально известным и талантливым итальянцем Марио Балотелли.

Германия

Одним из основных поставщиков новостей стал соперник "Краснодара" по Лиге Европы "Шальке". Команду покинули Матип, получивший весной гражданство РФ Роман Нойштедтер ("Фенербахче"), Сане, Юнес Бельханда ("Динамо", Киев). Усиление выглядит не менее внушительно - Коке, Коноплянка, Бенджамин Стамбули (ПСЖ), Рахман Баба ("Челси"), Набиль Бенталеб. Будущий соперник ЦСКА по Лиге чемпионов "Байер" много продавал и много покупал. Среди приобретений - зарекомендовавшие себя в Германии Кевин Фолланд ("Хоффенхайм") и Юлиан Баумгартлингер "Майнц", а также Александр Драгович ("Динамо", Киев). Серьезных потерь нет.

"Бавария", во главе которой вместо Гвардиолы встал Карло Анчелотти и которая станет соперником "Ростова" по Лиге чемпионов, сделала точечные приобретения: куплен центральный защитник сборной Германии и дортмундской "Боруссии" Матс Хуммельс и одно из открытий прошедшего Евро португалец Ренату Санчес ("Бенфика"). Дортмундская "Боруссия", лишившаяся Хуммельса, Мхитаряна и Гюндогана, укрепилась опытными Марио Гетце и Андре Шюррле, а также приобрела несколько многообещающих игроков - Бартра, Рафаэля Геррейру ("Лорьян"), Эмре Мора ("Норшелланд"), Усмана Дембеле ("Ренн"), Себастьяна Роде ("Бавария").