Россиянин Михаил Южный вышел в третий круг US Open

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Российский теннисист Михаил Южный вышел в третий круг US Open, который проходит в Нью-Йорке.

Во втором раунде Южный одержал победу над аргентинцем Гуидо Пельей со счетом 6:2, 6:1, 7:6 (7:3). В следующем раунде соперником россиянина станет серб Новак Джокович, "посеянный" на турнире под первым номером.

US Open завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Он традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.