Макарова и Веснина вышли во 2-й круг US Open по теннису в парном разряде

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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли во второй круг US Open по теннису в парном разряде, который проходит в Нью-Йорке.
В стартовом матче российская пара, "посеянная" на турнире под пятым номером, победила соперниц из Германии Лауру Зигмунд и Мону Бартель, которые не смогли завершить встречу, отказавшись при счете 6:3, 4:2 в пользу россиянок.
В следующем раунде победительницы Олимпийских игр в Рио- де-Жанейро сыграют с парой Саманта Стосур (Австралия)/ Чжан Шуай (Китай).
US Open завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема и проходит в 136-й раз.