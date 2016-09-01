МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная России по футболу вернулась в Москву после товарищеского матча с командой Турции, который состоялся накануне в Анталье. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Матч Турция - Россия завершился со счетом 0:0. Встреча состоялась на "Анталья-Арене".

"Прилетели в Москву. Завтра тренировка, готовимся к матчу с командой Ганы", - говорится в сообщении.

Следующий товарищеский матч сборная России проведет 6 сентября в Москве - она встретится с командой Ганы. 9 октября российская сборная в Краснодаре сразится с командой Коста-Рики. Данный матч, как планируется, будет первым на новом стадионе футбольного клуба "Краснодар". Также в 2016 году сборная России проведет одну или две товарищеских встречи в ноябре.