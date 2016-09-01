Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Марафон "Борьбу - в школу" пройдет 1 сентября в городах РФ от Владивостока до Калининграда

Спорт
1 сентября, 6:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Марафон стартует во Владивостоке, где 2 сентября начнется Восточный экономический форум
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России в День Знаний проведет марафон "Борьбу - в школу!" в российских городах от Владивостока до Калининграда.

Марафон стартует во Владивостоке, где 2 сентября начнется Восточный экономический форум. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин проведет открытый урок для школьников города. Эстафету подхватит родной для Александра Карелина город Новосибирск, где герой Олимпиады в Рио-де-Жанейро, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов посетит первый звонок в школе, где работает его мама.

"Программа визита Александра Карелина во Владивосток на ВЭФ очень насыщенная, он примет участие в благотворительном забеге в поддержку амурских тигров и дальневосточных леопардов, выступит на панельной сессии "Дальний Восток на пути к трем Олимпиадам", - отметил руководитель комиссии "Спорт для всех" Объединенного мира борьбы (UWW) Георгий Брюсов. - Но практически ни одна из его поездок по России не обходится без встречи с детьми".

Брюсов напомнил, что Власов был одним из тех, кому в юном возрасте повезло встретиться с Карелиным: "А сегодня Власов является лидером сборной России. И им гордится вся страна, а мальчишки хотят быть похожими на двукратного олимпийского чемпиона".

В свою очередь, в Подмосковье серебряный призер Олимпиады-2016 в женской борьбе Валерия Коблова и глава Солнечногорского района Александр Якунин откроют зал борьбы в общеобразовательной школе в деревне Кривцово. А завершится марафон в Зеленоградске Калининградской области уроком борьбы в детском доме и презентацией нового спортивного зала.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
12
"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Особенности выборов: узнай, кто такой "Русский Бэтмен" и что такое "лепестковая модель"
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На северо-востоке Москвы совершено убийство двух человек
2
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
3
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
4
Сборная России по футболу вернулась в Москву после товарищеского матча с командой Турции
5
СМИ: Токио предложит жителям Южных Курил остаться, если РФ передаст острова Японии
6
С 1 сентября в России вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
7
Возбуждено дело в отношении избившего врача в подмосковной больнице
Темы дня
Реклама