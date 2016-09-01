Марафон "Борьбу - в школу" пройдет 1 сентября в городах РФ от Владивостока до Калининграда

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Федерация спортивной борьбы России в День Знаний проведет марафон "Борьбу - в школу!" в российских городах от Владивостока до Калининграда.

Марафон стартует во Владивостоке, где 2 сентября начнется Восточный экономический форум. Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, Герой России Александр Карелин проведет открытый урок для школьников города. Эстафету подхватит родной для Александра Карелина город Новосибирск, где герой Олимпиады в Рио-де-Жанейро, двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов посетит первый звонок в школе, где работает его мама.

"Программа визита Александра Карелина во Владивосток на ВЭФ очень насыщенная, он примет участие в благотворительном забеге в поддержку амурских тигров и дальневосточных леопардов, выступит на панельной сессии "Дальний Восток на пути к трем Олимпиадам", - отметил руководитель комиссии "Спорт для всех" Объединенного мира борьбы (UWW) Георгий Брюсов. - Но практически ни одна из его поездок по России не обходится без встречи с детьми".

Брюсов напомнил, что Власов был одним из тех, кому в юном возрасте повезло встретиться с Карелиным: "А сегодня Власов является лидером сборной России. И им гордится вся страна, а мальчишки хотят быть похожими на двукратного олимпийского чемпиона".

В свою очередь, в Подмосковье серебряный призер Олимпиады-2016 в женской борьбе Валерия Коблова и глава Солнечногорского района Александр Якунин откроют зал борьбы в общеобразовательной школе в деревне Кривцово. А завершится марафон в Зеленоградске Калининградской области уроком борьбы в детском доме и презентацией нового спортивного зала.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Первый ВЭФ прошел в сентябре 2015 года, на нем было заключено более 80 крупных инвестиционных контрактов на сумму свыше 1,3 трлн рублей. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством Восточного экономического форума.