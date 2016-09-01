Россиянин Кузнецов сыграет с Надалем в третьем круге US Open по теннису

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НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в третий круг US Open, где встретится с россиянином Андреем Кузнецовым.
Во втором раунде Надаль, "посеянный" на турнире под 4-м номером, одержал победу над итальянцем Андреасом Сеппи со счетом 6:0, 7:5, 6:1. Встреча продолжалась 2 часа 21 минуту. При счете 3:3 во втором сете организаторы приняли решение закрыть крышу на главном корте из-за небольшого дождя, что заняло около 10 минут. Таким образом, этот матч стал первым в истории US Open, который прошел в закрытом помещении.
В следующем раунде соперником испанца станет россиянин Кузнецов, который ранее за 3 часа победил другого испанца Альберто Рамоса (31) со счетом 7:5, 6:4, 7:6 (7:5).
В своей карьере Кузнецов трижды встречался с Надалем и неизменно уступал, сумев выиграть лишь один сет из восьми. Стоит отметить, что единственный сет Кузнецов взял на апрельском турнире в Катаре, который, как и US Open, проходит на кортах с покрытием "хард".
US Open завершится 11 сентября. Турнир является четвертым и последним в сезоне этапом серии Большого шлема. Он традиционно проходит на твердом покрытии кортов теннисного центра имени Билли Джин Кинг.