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Карелин: для подготовки к ближайшим ОИ надо создавать спортбазы на Дальнем Востоке

Спорт
1 сентября, 9:32 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК корр. ТАСС, Андрей Карташов
Дальний Восток близок к Японии, Китаю и Южной Корее - к странам, где пройдут три следующие Олимпиады, потому готовиться надо там, считает трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе
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ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. России необходимо создавать спортивные базы на Дальнем Востоке, чтобы спортсмены в хорошей форме подходили к трем следующим Олимпийским играм. Об этом журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

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"Наш Дальний Восток максимально приближен и к Японии, и к Китаю, и к Южной Корее - к странам, где пройдут три следующие Олимпиады. Поэтому здесь нужно создавать спортивные базы для тренировок наших национальных команд. Здесь спортсмены будут проходить акклиматизацию, адаптацию, и в хорошей форме подходить к Играм. Это уникальная возможность, которой нет у европейских или африканских стран", - сказал Карелин.

"Во Владивостоке тот же климатический и часовой пояс. Если сегодня мы правильно выстроим привлекательность для инвесторов, то получим на долгие годы развитую инфраструктуру и сможем показать возможности и красоту нашего Дальнего Востока", - добавил Карелин.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.

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