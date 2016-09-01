Карелин: для подготовки к ближайшим ОИ надо создавать спортбазы на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 1 сентября. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. России необходимо создавать спортивные базы на Дальнем Востоке, чтобы спортсмены в хорошей форме подходили к трем следующим Олимпийским играм. Об этом журналистам в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке заявил трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин.

"Наш Дальний Восток максимально приближен и к Японии, и к Китаю, и к Южной Корее - к странам, где пройдут три следующие Олимпиады. Поэтому здесь нужно создавать спортивные базы для тренировок наших национальных команд. Здесь спортсмены будут проходить акклиматизацию, адаптацию, и в хорошей форме подходить к Играм. Это уникальная возможность, которой нет у европейских или африканских стран", - сказал Карелин.

"Во Владивостоке тот же климатический и часовой пояс. Если сегодня мы правильно выстроим привлекательность для инвесторов, то получим на долгие годы развитую инфраструктуру и сможем показать возможности и красоту нашего Дальнего Востока", - добавил Карелин.

Второй Восточный экономический форум пройдет 2-3 сентября во Владивостоке. Планируется, что не менее 2,4 тыс. его участников, среди которых будут представительные делегации из Китая, Японии, Южной Кореи, Индии, Вьетнама, Австралии, США, Сингапура и других стран, обсудят возможности для инвесторов, механизмы и инструменты поддержки предпринимателей, инфраструктурные и энергетические проекты, сообщил оргкомитет форума. Информационное агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством Восточного экономического форума.