Трефилов подтвердил, что продолжит работу в женской сборной РФ по гандболу

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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главный тренер женской сборной России по гандболу, которая завоевала золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, Евгений Трефилов продолжит работу в команде. Об этом специалист сообщил ТАСС.
Ранее издание "Известия" со ссылкой на источник в Федерации гандбола России сообщило, что Трефилов сохранит свой пост после победы на Олимпийских играх. В финальном матче россиянки обыграли команду Франции со счетом 22:19.
"Я, конечно, согласился работать дальше, ну а куда деваться? Хотя мою работу еще будут оценивать", - сказал Трефилов.
Также тренер в свойственной ему манере поделился мнением относительно будущего команды: "Конечно, в команде будут серьезные изменения. К примеру, мне тут позвонили и спросили, готов ли я взять в сборную Усэйна Болта. А я им - конечно, готов! Только пусть бросать научится".
Помимо победы на Играх-2016, Трефилов приводил сборную России к серебряным медалям Олимпиады 2008 года и четырем титулам чемпиона мира. Шесть раз побеждал в чемпионате России - пять во главе тольяттинской "Лады" и один - "Звезды" из Звенигорода. Победитель Лиги чемпионов, двукратный обладатель Кубка ЕГФ, обладатель Кубка кубков.