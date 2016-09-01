Английские футбольные клубы израсходовали на трансферы в летний период более £1 млрд

ЛОНДОН, 1 сентября. /ТАСС/. Клубы Английской премьер-лиги (АПЛ) израсходовали на переходы футболистов в течение летнего трансферного периода, завершившегося в среду, рекордные £1,165 млрд (почти €1,4 млрд) - на 295 млн больше, чем в предыдущем сезоне. Об этом сообщила британская вещательная корпорация "Би-би-си".

Причем, в последний день трансферного окна было потрачено £155 млн (€182 млн).

Самым громким трансфером летнего межсезонья стало приобретение клубом "Манчестер Юнайтед" у итальянского "Ювентуса" за €105 млн французского полузащитника Поля Погба. €55 млн израсходовал "Манчестер Сити" на защитника "Эвертона" Джона Стоунза и еще 50 млн - на полузащитника немецкого "Шальке" Лероя Сане. Не стал экономить на трансферах обычно бережливый "Арсенал", который заплатил €45 млн за полузащитника сборной Швейцарии Гранита Джаку, 41 млн - за игрока испанской "Валенсии" Шкодрана Мустафи и почти 20 млн - за Лукаса Переса из "Депортиво". Сенсационно победивший в английском чемпионате "Лестер" выплатил €18 млн московскому ЦСКА за нигерийского форварда Ахмеда Мусу.

Именно неожиданный успех "Лестера" стал, по мнению представителя Deloitte Дэна Джоунса, одним из факторов роста расходов в АПЛ на приобретение футболистов. Во-вторых, на увеличение затрат повлияло и приглашение сильнейшими клубами премьер-лиги сразу нескольких зарубежных топ-тренеров, обуславливающих свои будущие успехи дополнительными расходами на перспективных игроков. Так, "Манчестер Сити" возглавил испанец Хосеп Гвардиола, "Манчестер Юнайтед" - португалец Жозе Моуринью, а "Челси" - итальянец Антонио Конте.

"Главным катализатором расходов в АПЛ стали растущие доходы клубов от продажи прав на телестрансляцию матчей", - заявил Джоунс. Каждому из 20 клубов английской премьер-лиги гарантировано в нынешнем сезоне получение £100 млн (более €117 млн) от соответствующей сделки с компаниями Sky и ВТ.