Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.09:
$ 65.25
€ 72.69
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Команда боксера Поветкина ожидает торгов с Кингом по бою против канадца Стиверна

Спорт
1 сентября, 10:59 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин
"Я не имею ничего против проведения боя в России, но в США было бы, наверное, получше", - также заявил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Переговоры о бое между российским боксером Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном, скорее всего, завершатся торгами, а приоритетное место проведение поединка - США. Об этом ТАСС заявил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющий интересы россиянина.

"Я не имею ничего против проведения боя в России, но в США было бы, наверное, получше. Переговоры идут тяжело, и договориться крайне сложно, поэтому, скорее всего, они закончатся торгами", - сказал Рябинский.

Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (ВБС) американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако в результате был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. В среду адвокат Поветкина Алексей Карпенко сообщил ТАСС, что ВБС завершил расследование по делу об употреблении допинга Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Из-за травмы Уайлдера соперником Поветкина станет Стиверн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
12
"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
Выборы-2016
Государственная дума. Цифры и факты
Как стать депутатом. Пошаговая инструкция
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
2
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
Для Московского центрального кольца подготовили три варианта схем
5
Годовалый ребенок умер в Ульяновской области в машине скорой помощи
6
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
7
Лавров: Россия не выбирает между Европой и Азией
Темы дня
Реклама