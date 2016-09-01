Команда боксера Поветкина ожидает торгов с Кингом по бою против канадца Стиверна

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Переговоры о бое между российским боксером Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном, скорее всего, завершатся торгами, а приоритетное место проведение поединка - США. Об этом ТАСС заявил руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющий интересы россиянина.

"Я не имею ничего против проведения боя в России, но в США было бы, наверное, получше. Переговоры идут тяжело, и договориться крайне сложно, поэтому, скорее всего, они закончатся торгами", - сказал Рябинский.

Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (ВБС) американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако в результате был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. В среду адвокат Поветкина Алексей Карпенко сообщил ТАСС, что ВБС завершил расследование по делу об употреблении допинга Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Из-за травмы Уайлдера соперником Поветкина станет Стиверн.