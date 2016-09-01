Членам паралимпийских делегаций приходится самим наводить порядок в Олимпийской деревне

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 1 сентября. /ТАСС/. Членам паралимпийских делегаций, прибывающих в Рио-де-Жанейро для участия в Играх, приходится самостоятельно наводить порядок в номерах в Олимпийской деревни. Об этом сообщает издание The Telegraph.
По данным газеты, это происходит по причине значительного дефицита бюджета Паралимпиады. Из-за финансовых проблем прибывающим делегациям также приходится брать на себя расходы по транспортировке команд.
"Организаторы не обеспечили нас транспортом и мы сами нанимали перевозчиков, которые будут доставлять спортсменов на соревнования в течение Игр, - сказал глава Национального паралимпийского комитета Ирландии Лиам Харбисон. - Кроме того, когда мы прибыли в Олимпийскую деревню, оказалось, что номера нуждаются в серьезной уборке".
Проблемы с финансированием возникли в результате сокращения бюджета из-за того, что часть средств, выделенных на Паралимпиаду, была перераспределена на устранение проблем, возникших во время проведения Олимпийских игр. После этого президент Международного паралимпийского комитета (МПК) Филипп Крейвен заявил, что в 56-летней истории Паралимпиад впервые существуют проблемы подобного плана. Однако мэр Рио-де-Жанейро Эдуардо Паэш дал личную гарантию того, что бразильский оргкомитет сможет покрыть расходы на проведение Паралимпийских игр.
Паралимпийские игры пройдут с 7 по 18 сентября.