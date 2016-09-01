Бывший футболист сборной России Широков внесен в заявку клуба ЛФЛ "Атлантис"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший полузащитник сборной России и московского ЦСКА Роман Широков внесен в заявку клуба Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) "Атлантис". Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Имя 35-летнего полузащитника значится в списке игроков "Атлантиса", опубликованном на сайте ЛФЛ. О том, под каким номером будет выступать Широков, не сообщается.

Широков, который объявил о завершении карьеры в июле текущего года, выступал за ЦСКА, "Торпедо-ЗИЛ", "Буревестник", "Истру", "Видное", "Сатурн", "Рубин", "Химки", однако самый яркий период карьеры игрока начался в 2008 году с переходом в санкт-петербургский "Зенит". С сине- бело-голубыми полузащитник по два раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, по одному - Кубок страны, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. С 2014 года Широков дважды выступал на правах аренды за "Краснодар", а также провел полсезона в московском "Спартаке". Последним клубом Широкова был московский ЦСКА, в который он перешел минувшей зимой, подписав контракт по схеме "0,5+1".

В сборной России Широков дебютировал в марте 2008 года, с тех пор принял участие в трех чемпионатах Европы, а чемпионат мира 2014 года вынужден был пропустить из-за травмы. В составе команды он сыграл в 57 матчах, отметившись 13 голами.