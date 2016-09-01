Опрос: большинство россиян назвали выступление сборной на Олимпийских играх успешным

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Около 60 процентов граждан России назвали успешным выступление национальной команды на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Согласно опросу, за олимпийскими соревнованиями следили 64% жителей страны. Этот показатель ниже, чем в предыдущие годы: зимние Игры в Сочи 2014 года привлекли внимание 81-82% сограждан, а Олимпиада-2012 в Лондоне заинтересовала 76%. При этом регулярно за Играми-2016 следили 17% россиян, 38% выбирали лишь отдельные виды спорта, 9% - соревнования, в которых российские спортсмены претендовали на медали.

Отмечается, что 65% населения испытывали гордость за российских спортсменов, 34% - восхищение, 31% - уважение. 36% опрошенных назвали выступление сборной России отличным, 59% - успешным. 45% жителей, наблюдавших за ходом соревнований, сказали, что итоги выступления команды превзошли их ожидания.

Доля людей, у которых вызвало гордость и восхищение выступление синхронисток, составила 36%, гимнастов - 30%, борцов - 22%. При этом 73% респондентов не смогли назвать российских спортсменов не оправдавших их надежды.

В опросе ВЦИОМ, проведенном 27-28 августа, приняли участие 1600 человек. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.

Олимпийские игры прошли в Рио-де-Жанейро с 5 по 21 августа. Сборная России завершила выступление на Олимпиаде на четвертом месте в неофициальном общекомандном зачете, завоевав 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых.