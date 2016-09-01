Сорокин: организаторы ЧМ-2018 не строят лишней инфраструктуры

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Организаторы чемпионата мира по футболу 2018 года не строят лишней и ненужной инфраструктуры к турниру.

Об этом на встрече со школьниками заявил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Много лет назад это зарождалось как мечта и было несбыточной мечтой, - сказал Сорокин. - Мало людей верили в возможность привлечь в Россию чемпионат мира по футболу. Конкуренция была необыкновенно серьезная, но Международная федерация футбола поверила России и отдала право принять чемпионат мира. Мы занимаемся сейчас инфраструктурой, это десятки миллиардов вложений, при этом мы не строим ничего лишнего, это было бы необходимо и без мирового первенства".

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.