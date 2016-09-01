МОК дисквалифицировал двух легкоатлетов после перепроверки допинг-проб с ОИ-2008

Сотни людей почтили память жертв теракта в школе БесланаОбщество 1 сентября, 11:41
СМИ: "Приморский торговый порт" получит налоговые преференцииТранспорт 1 сентября, 11:38
"Калашников" до конца года поставит Минобороны РФ около 20 катеровАрмия и ОПК 1 сентября, 11:37
Шойгу поручил направить на помощь 3,5 тыс. военных в связи с тайфуном в ПриморьеПроисшествия 1 сентября, 11:27
В Челябинской области началась подготовка к Расулевским чтениям-2017Новости Челябинской области 1 сентября, 11:27
Сорокин: организаторы ЧМ-2018 не строят лишней инфраструктурыСпорт 1 сентября, 11:25
В России создан новый легкий пулемет для армииАрмия и ОПК 1 сентября, 11:20
Гедиректор концерна "Калашников": портфель экспортных заказов составляет $230 млнАрмия и ОПК 1 сентября, 11:18
"Совкомфлот" может заказать у ДЦСС суда для постройки на верфи "Звезда"Транспорт 1 сентября, 11:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЖЕНЕВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал метательницу диска Ярелис Барриос из Кубы и катарского бегуна Самуэля Франсиса после перепроверки допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба МОК.
Барриос на ОИ-2008 завоевала серебряную медаль. Франсис принимал участие в забегах на 100 м и 200 м, однако не смог занять призовые места.