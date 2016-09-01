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МОК дисквалифицировал двух легкоатлетов после перепроверки допинг-проб с ОИ-2008

Спорт
1 сентября, 11:37 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 1, сентября. /ТАСС
Метательница диска Ярелис Барриос из Кубы завоевала серебро на ОИ-2008, катарский бегун Самуэль Франсис не смог занять призового места
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ЖЕНЕВА, 1 сентября. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) дисквалифицировал метательницу диска Ярелис Барриос из Кубы и катарского бегуна Самуэля Франсиса после перепроверки допинг-проб, взятых во время Олимпийских игр 2008 года в Пекине. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

Барриос на ОИ-2008 завоевала серебряную медаль. Франсис принимал участие в забегах на 100 м и 200 м, однако не смог занять призовые места.

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