Футбольный урок с участием игроков "Локомотива" Касаева и Галаджана состоялся в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Марк Пестряков/. Футбольный урок с участием игроков "Локомотива" Алана Касаева и Артема Галаджана состоялся в московской школе №1494, передает корреспондент ТАСС с места событий.

В ходе урока волонтеры оргкомитета "Россия-2018" продемонстрировали учащимся ролики, посвященные прошедшему чемпионату Европы-2016 во Франции, Чемпионату Мира - 2010 в ЮАР, предстоящему Кубку Конфедераций-2017 и Чемпионату Мира - 2018, которые пройдут в России. В ходе занятия волонтеры также рассказали школьникам об особенностях предстоящих турниров, которые состоятся в России, в частности об их истории, победителях, о количестве стадионов и городов, в которых пройдут соревнования. Затем на сцену с приветственным словом поднялись Касаев и Галаджан.

"Хочу поздравить вас с первым днем учебы и пожелать хорошего учебного года. Желаю вам побольше радовать учителей и родителей", - сказал Касаев. "Я сам недавно закончил школу и знаю, как это тяжело. Веселья, удачи и побольше интересных уроков вам", - добавил Галаджан.

Также футболисты "Локомотива" выразили надежду, что им удастся выступить на предстоящем чемпионате мира. "Мы все ждем ЧМ, это должен быть большой праздник, - отметил Касаев. - Он даст нам возможность развивать города, в которых пройдут матчи турнира. Хочу сыграть на ЧМ-2018, шансы у меня есть и мы все с нетерпением ждем турнира". "Есть планы посетить ЧМ-2018 в качестве игрока", - добавил Галаджан.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. В настоящее время известны семь участников турнира из восьми. В нем сыграют сборные России (на правах хозяйки), Германии (чемпион мира 2014 года), Португалии (чемпион Европы - 2016), Австралии (победитель Кубка Азии - 2015), Чили (победитель Кубка Америки - 2015), Мексики (победитель Золотого кубка КОНКАКАФ - 2015), Новой Зеландии (победитель Кубка наций ОФК - 2016). Последняя команда-участница определится по итогам Кубка африканских наций 2017 года, который состоится в январе-феврале 2017 года.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.