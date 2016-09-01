Эксперт: КХЛ имеет все предпосылки для создания собственной антидопинговой лаборатории

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) имеет все предпосылки для создания собственной антидопинговой лаборатории, поскольку, как и Национальная хоккейная лига (НХЛ), является международным проектом. Об этом ТАСС рассказал бывший руководитель медицинского центра КХЛ, специалист по борьбе с допингом профессор Николай Дурманов.

Ранее первый президент КХЛ Александр Медведев сообщил СМИ, что по примеру НХЛ обсуждалась инициатива создания собственной лаборатории, чтобы КХЛ сама могла заниматься антидопинговым контролем.

"Почему, если им можно, а нам - нет? Тем более у нас КХЛ - это международный проект, который по бизнес-логике очень похож на НХЛ, - сказал Дурманов. - Второе соображение: наше антидопинговое агентство прикрыто и неизвестно, когда оно откроется и получит все полномочия по допинг-контролю".

Специалист привел НХЛ в пример по работе в плане допинг- контроля. "У НХЛ своя автономная антидопинговая служба, не похожая на кодекс Всемирного антидопингового агентства система наказаний, гораздо более мягкая. Это связано с тем, что в таких денежных видах спорта дисквалификация на четыре года наносит невосполнимый урон как клубу, так и лиге в целом, что ощущается в виде уменьшения помощи спонсоров. Для примера, на данный момент в НХЛ можно спокойно применять мельдоний, но, справедливости ради, когда об этом узнала общественность, НХЛ со следующего сезона запретила его", - пояснил он.

По словам Дурманова, во время работы главой медцентра КХЛ у лиги с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) было взаимопонимание. "У нас были очень четкие, понятные интеллигентные отношения с РУСАДА. Не могу сказать, что мы сами планировали свой собственный допинг-контроль, но, во всяком случае, у нас была возможность диалога, обсуждения, подсказок. В общем и целом контроль был ритмичным, четким, достаточно массовым, и такая ситуация в целом всех устраивала", - подчеркнул он.