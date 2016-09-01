Жуков: давление на Россию в спортивном мире будет продолжаться

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Давление на Россию в спортивном мире в свете допинговых скандалов будет продолжаться.

Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о недопуске россиян на Игры-2016.

"Давление на Россию будет продолжаться, это не конец истории. Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы наши спортсмены смогли участвовать в международных соревнований и проводить их у себя", - сказал глава ОКР.