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Жуков: давление на Россию в спортивном мире будет продолжаться

Спорт
1 сентября, 12:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
"Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы наши спортсмены смогли участвовать в международных соревнований и проводить их у себя", - сказал президент Олимпийского комитета России
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Александр Жуков

Александр Жуков

© Валерий Шарифулин/ТАСС

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Cуд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение о недопуске россиян на Игры-2016

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Давление на Россию в спортивном мире в свете допинговых скандалов будет продолжаться.

Об этом журналистам сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков.

Ранее Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию Паралимпийского комитета России (ПКР) на решение Международного паралимпийского комитета (МПК) о недопуске россиян на Игры-2016.

"Давление на Россию будет продолжаться, это не конец истории. Нам нужно приложить максимум усилий, чтобы наши спортсмены смогли участвовать в международных соревнований и проводить их у себя", - сказал глава ОКР.

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Допинг Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года Допинг-скандал вокруг российских легкоатлетов
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