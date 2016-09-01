Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава ОКР и олимпийские чемпионки Ромашина и Ищенко провели Олимпийский урок в Москве

Спорт
1 сентября, 12:47 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс
Урок прошел в рамках спортивно-образовательного проекта ОКР "Олимпийский патруль" и был посвящен завершившимся Играм 2016 года в Рио-де-Жанейро
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и пятикратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Светлана Ромашина и Наталья Ищенко провели Олимпийский урок для учащихся московской школы №444. Урок прошел в рамках спортивно-образовательного проекта ОКР "Олимпийский патруль" и был посвящен завершившимся Играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.

СПЕЦПРОЕКТ
Все победы сборной России на Олимпиаде-2016
Российские атлеты получили 56 медалей

"Мне очень приятно вернуться в школу, где я сам учился 10 лет и получил аттестат зрелости. Эта школа всегда славилась своими научными и спортивными традициями, - сказал Жуков. - Я думаю, сегодняшняя встреча школьников с прославленными олимпийскими чемпионками Ромашиной и Ищенко запомнится на всю жизнь. Олимпийский урок очень важен и полезен для ребят, и очень многие после таких уроков приходят в спорт".

Глава ОКР познакомил школьников с историей зарождения олимпийского движения и его основными принципами, а также рассказал, какие сложности сопутствовали подготовке и выступлению российских спортсменов на Олимпиаде-2016. "Все мы знаем, какие сложности были на пути сборной России в Рио. Блестящее выступление нашей команды подтвердило тот факт, что российские спортсмены "чисты", и что можно добиваться высоких результатов без использования каких-то препаратов. Суждения некоторых специалистов и журналистов о том, что нельзя показывать рекорды без допинга, - это ерунда, потому что наших спортсменов проверяли и день, и ночь, но они "чисты", - сказал Жуков.

"Все спортсмены, которые смогли выступить, выигрывали медали не только за себя, но и за отстраненных коллег. Более 40% российских олимпийцев завоевали медали, ни одна страна не смогла показать такой результат. Если бы наши легкоатлеты и тяжелоатлеты смогли выступить в Рио, мы бы смогли побороться за второе место в медальном зачете", - резюмировал Жуков.

Пятикратные олимпийские чемпионки Ищенко и Ромашина рассказали о своих победах и моментах, которые остались за кадром выступлений, ответили на вопросы школьников, а в завершении урока приняли участие в автограф- и фотосессиях.

"Олимпийский патруль" - всероссийский спортивно- образовательный проект Олимпийского комитета России. Его цель - рассказать детям и подросткам об олимпийском движении, познакомить их с российскими спортсменами- олимпийцами, а также еще раз напомнить о преимуществах занятий спортом и важности здорового образа жизни.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Олимпийские и Паралимпийские игры 2016 года
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
12
"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
В России создан новый легкий пулемет для армии
3
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
4
ЛНР: неизвестные подорвали памятник защитникам республики в парке Дружбы Народов
5
Глава СБУ: Киев удерживает на порядок больше пленных, чем остается в ДНР и ЛНР
6
Мемориальную доску Маннергейму в Петербурге должны снять до 8 сентября
7
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Темы дня
Реклама