Глава ОКР и олимпийские чемпионки Ромашина и Ищенко провели Олимпийский урок в Москве

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков и пятикратные олимпийские чемпионки по синхронному плаванию Светлана Ромашина и Наталья Ищенко провели Олимпийский урок для учащихся московской школы №444. Урок прошел в рамках спортивно-образовательного проекта ОКР "Олимпийский патруль" и был посвящен завершившимся Играм 2016 года в Рио-де-Жанейро.

"Мне очень приятно вернуться в школу, где я сам учился 10 лет и получил аттестат зрелости. Эта школа всегда славилась своими научными и спортивными традициями, - сказал Жуков. - Я думаю, сегодняшняя встреча школьников с прославленными олимпийскими чемпионками Ромашиной и Ищенко запомнится на всю жизнь. Олимпийский урок очень важен и полезен для ребят, и очень многие после таких уроков приходят в спорт".

Глава ОКР познакомил школьников с историей зарождения олимпийского движения и его основными принципами, а также рассказал, какие сложности сопутствовали подготовке и выступлению российских спортсменов на Олимпиаде-2016. "Все мы знаем, какие сложности были на пути сборной России в Рио. Блестящее выступление нашей команды подтвердило тот факт, что российские спортсмены "чисты", и что можно добиваться высоких результатов без использования каких-то препаратов. Суждения некоторых специалистов и журналистов о том, что нельзя показывать рекорды без допинга, - это ерунда, потому что наших спортсменов проверяли и день, и ночь, но они "чисты", - сказал Жуков.

"Все спортсмены, которые смогли выступить, выигрывали медали не только за себя, но и за отстраненных коллег. Более 40% российских олимпийцев завоевали медали, ни одна страна не смогла показать такой результат. Если бы наши легкоатлеты и тяжелоатлеты смогли выступить в Рио, мы бы смогли побороться за второе место в медальном зачете", - резюмировал Жуков.

Пятикратные олимпийские чемпионки Ищенко и Ромашина рассказали о своих победах и моментах, которые остались за кадром выступлений, ответили на вопросы школьников, а в завершении урока приняли участие в автограф- и фотосессиях.

"Олимпийский патруль" - всероссийский спортивно- образовательный проект Олимпийского комитета России. Его цель - рассказать детям и подросткам об олимпийском движении, познакомить их с российскими спортсменами- олимпийцами, а также еще раз напомнить о преимуществах занятий спортом и важности здорового образа жизни.