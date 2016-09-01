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Эксперт: футболисты РФ в матче с ганцами покажут более атакующую игру, чем с турками

Спорт
1 сентября, 13:01 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов
"Будем ждать, что дома сыграем в более атакующий футбол. Интересно будет сейчас смотреть на становление команды", - заявил бывший главный тренер "Уралмаша", "Торпедо" и "Сатурна" Виталий Шевченко
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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Сборная России в товарищеском матче с командой Ганы будет играть в более атакующий футбол по сравнению с поединком против команды Турции. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер "Уралмаша", "Торпедо" и "Сатурна" Виталий Шевченко.

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Российские футболисты в первом матче под руководством Станислава Черчесова сыграли в гостях вничью с турками со счетом 0:0. Команда начинала матч по схеме с тремя номинальными защитниками, пятью полузащитниками и двумя нападающими.

"Не думаю, что расстановка "3-5-2" выбрана окончательно. Были выбраны лучшие на данный период, и не думаю, что у нас все время будет такая тактика, - сказал Шевченко. - Будем ждать, что дома сыграем в более атакующий футбол. Интересно будет сейчас смотреть на становление команды".

В игре сборной России понравились скорости, а также стремление к борьбе, отметил Шевченко.

"Мне нравится, как действовал (Алексей) Миранчук, на уровне сыграли (Юрий) Жирков, (Александр) Самедов, показавшие большой объем работы. Остро в атаке мы не играли, потому что когда три центральных защитника, то получается фактически пять. Нужно много сил, чтобы бегать из атаки в оборону, схема была скорее контратакующая. Жирков еще более-менее поддерживал атаку, а Самедов не забегал", - подчеркнул специалист.

Следующий матч российская команда, которая ведет подготовку к домашнему чемпионату мира - 2018, проведет 6 сентября в Москве с командой Ганы.

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