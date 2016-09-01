Иски 34 российских паралимпийцев к МПК поступили в CAS

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Иски 34 российских паралимпийцев к Международному паралимпийскому комитету (МПК), отстранившему сборную России от участия в Паралимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, поступили в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне. Об этом ТАСС сообщил спортивный юрист, представляющий интересы россиян, Артем Пацев.

"Иски 34 российских паралимпийцев в четверг поступили в CAS, - сказал Пацев. - Соответствующее уведомление было получено нами от почтовой компании, выполнявшей заказ".

Ранее МПК дисквалифицировал Паралимпийский комитет России и отстранил российских спортсменов от Игр 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. ПКР 15 августа направил апелляцию в CAS на решение об отстранении сборной России от участия в Играх. Позднее многие российские паралимпийцы в индивидуальном порядке обратились в МПК с просьбой допустить их до участия в соревнованиях.

В среду Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию ПКР на решение о недопуске российских спортсменов до участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Как сообщается в релизе суда, наряду с апелляцией на вердикт CAS российский комитет подал заявление о принятии временных мер, в частности, требование о приостановлении решения о недопуске россиян. Суд отказал ПКР в этой просьбе, мотивируя свой вердикт тем, что индивидуальный допуск паралимпийцев выходит за рамки предмета спора. Мотивировочная часть по делу будет вынесена позднее.

Паралимпийские игры пройдут с 7 по 18 сентября.