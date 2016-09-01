Боксер Тищенко получил квартиру в Белгороде за победу на ОИ-2016

Депутат Гутенев предложил включить экзамен по физике в перечень обязательных в школеОбщество 1 сентября, 13:40
В спин-оффе "Звездных войн" появится "черный R2-D2"Культура 1 сентября, 13:36
Иски 34 российских паралимпийцев к МПК поступили в CASСпорт 1 сентября, 13:27
Омский суд взыскал в пользу местной жительницы 700 тыс. рублей за ДТП с участием танкаСибирь 1 сентября, 13:25
Британский актер Джим Бродбент сыграет в седьмом сезоне "Игры престолов"Культура 1 сентября, 13:18
Кехман подал жалобу на отказ суда отстранить от обязанностей управляющего группы JFCЭкономика и бизнес 1 сентября, 13:11
Кубанских детей в казачьих классах научат строевой подготовке и езде на лошадяхОбщество 1 сентября, 12:55
Космонавт Рыжиков поздравил с Байконура школьников ХМАО с началом учебного годаНовости Урала 1 сентября, 12:52
ЦБ РФ повысил на 2 сентября курс доллара до 65,26 рубляЭкономика и бизнес 1 сентября, 12:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГОРОД, 1 сентября. /Корр. ТАСС Александр Матвеев/. Чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро боксер Евгений Тищенко получил ключи от двухкомнатной квартиры в белгородской новостройке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии, ключи от нового жилья боксеру вручил глава города Константин Полежаев.
"Константин Полежаев поблагодарил спортсмена за то, что в трудной моральной обстановке он сумел не только достойной представить страну, но еще победить, прославив Белгород на весь мир, - уточнили в пресс-службе мэрии. - От имени всех белгородцев глава вручил спортсмену ключ от двухкомнатной квартиры в новостройке, которую предоставил один из застройщиков города".
В финале в весовой категории до 91 кг Евгений Тищенко победил казахстанца Василия Левита со счетом 3-0.
Тищенко является уроженцем Краснодарского края, но представляет Белгородскую область. 25-летний спортсмен является чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства. Также Тищенко выигрывал чемпионат Европы и становился победителем Универсиады в Казани.