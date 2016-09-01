Боксер Тищенко получил квартиру в Белгороде за победу на ОИ-2016

БЕЛГОРОД, 1 сентября. /Корр. ТАСС Александр Матвеев/. Чемпион Олимпиады в Рио-де-Жанейро боксер Евгений Тищенко получил ключи от двухкомнатной квартиры в белгородской новостройке. Как сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии, ключи от нового жилья боксеру вручил глава города Константин Полежаев.

"Константин Полежаев поблагодарил спортсмена за то, что в трудной моральной обстановке он сумел не только достойной представить страну, но еще победить, прославив Белгород на весь мир, - уточнили в пресс-службе мэрии. - От имени всех белгородцев глава вручил спортсмену ключ от двухкомнатной квартиры в новостройке, которую предоставил один из застройщиков города".

В финале в весовой категории до 91 кг Евгений Тищенко победил казахстанца Василия Левита со счетом 3-0.

Тищенко является уроженцем Краснодарского края, но представляет Белгородскую область. 25-летний спортсмен является чемпионом мира и серебряным призером мирового первенства. Также Тищенко выигрывал чемпионат Европы и становился победителем Универсиады в Казани.