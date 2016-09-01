Алекно пока не обсуждал вопрос продолжения работы в сборной РФ по волейболу

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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Главный тренер мужской сборной России по волейболу Владимир Алекно пока не обсуждал вопрос продолжения работы в команде с руководством Всероссийской федерации волейбола (ВФВ). Об этом специалист заявил ТАСС.
"Российская пресса, как всегда, знает больше, чем мы. Я пока не обсуждал этот вопрос", - сказал Алекно.
Российская сборная заняла четвертое место на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, уступив в матче за третье место команде США со счетом 2-3. По завершении Игр об окончании карьеры в национальной команде объявили Сергей Тетюхин и Алексей Вербов.
Алекно привел мужскую сборную России к золотым медалям Олимпийских игр 2012 года.