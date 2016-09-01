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Открытый "Урок футбола" с участием игроков "Спартака" прошел в лицее при РЭУ им. Плеханова

Спорт
1 сентября, 14:10 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
В ходе занятия волонтеры чемпионата мира - 2018 продемонстрировали учащимся ролики, посвященные предстоящему Кубку конфедераций - 2017 и самому чемпионату мира
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МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Открытый "Урок футбола" в честь Дня знаний с участием игроков московского "Спартака" Артема Реброва и Сергея Песьякова прошел в третьем экономическом лицее при Российском экономическом университете (РЭУ) имени Плеханова.

В ходе занятия волонтеры чемпионата мира - 2018 продемонстрировали учащимся ролики, посвященные предстоящему Кубку конфедераций - 2017 и самому чемпионату мира. Также студентам рассказали об истории талисманов, о строящихся и уже готовых стадионах, на которых пройдет турнир. Одной из таких арен станет домашний стадион "Спартака" - "Открытие-Арена".

"Это наш родной дом, мы там играем, там уютно и тепло, - рассказал Ребров. - Но вам нужно обаятельно туда прийти и самим почувствовать энергетику".

"Здесь не нужно лишних слов, приходите и почувствуйте наших болельщиков, нашу атмосферу. И пусть ваш учебный год пройдет также быстро, как летние каникулы", - добавил партнер Реброва по "Спартаку" Песьяков.

Пресс-секретарь оргкомитета "Россия-2018" Антон Лисин пообещал, что подобных уроков до чемпионата мира будет еще много. "Обещаем, что подобный урок не последний. Их уже было больше 3,5 тысяч и много еще впереди", - отметил Лисин.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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