Сысоев: ФК "Динамо" удалось выполнить все поставленные на трансферное окно задачи

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Динамо" смог решить все поставленные на летнее трансферное окно задачи. Об этом ТАСС заявил генеральный директор бело-голубых Сергей Сысоев.

В летнее трансферное окно "Динамо", выступающее в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), рассталось с вратарем Владимиром Габуловым, защитниками Кристофером Самба (оба - окончание срока контракта), Дмитрием Живоглядовым ("Уфа"), Борисом Ротенбергом ("Локомотив"), Виталием Дьяковым ("Томь", аренда), Томашом Губочаном ("Марсель"), Андреем Ещенко ("Спартак"), полузащитниками Романом Зобниным ("Спартак"), Игорем Денисовым ("Локомотив", аренда), Алексеем Ионовым (ЦСКА, аренда). Команда пополнилась вратарем Сергеем Нарубиным, защитниками Дмитрием Белоруковым (оба - "Амкар"), Владимиром Рыковым ("Мордовия"), Сергеем Тереховым ("Волгарь"), Люком Уилкширом (свободный агент), полузащитниками Иваном Темниковым ("Томь"), Александрой Сапетой ("Урал"), Александром Зотовым ("Спартак"), нападающими Кириллом Панченко (ЦСКА, аренда), Евгением Луценко ("Мордовия").

"Учитывая задачу, стоящую перед командой - выход в Российскую футбольную премьер-лигу (РФПЛ), нам удалось выполнить все поставленные на трансферное окно задачи", - заявил Сысоев.

Денисов сам решит свое будущее

Как ранее во время трансферного окна заявляли руководители бело-голубых, клубу не поступали предложения по Денисову. В среду, за несколько часов до закрытия окна, "Динамо" объявило о переходе полузащитника на правах аренды до конца сезона в "Локомотив".

"Достаточно быстро все получилось, - прокомментировал ситуацию Сысоев. - Мы руководствовались интересами клуба и футболиста. С "Локомотивом" договоренности (по финансовым условиям. - Прим. ТАСС) очень комфортные: и нас, и "Локо" они устроили. Срок аренды будет действовать до окончания его контракта с "Динамо", а дальше он будет определяться сам с будущим, и мы в свою очередь подумаем, заинтересованы ли мы в нем".

Собеседник ТАСС также назвал "взятой с потолка" информацию о том, что треть зарплаты Денисова в сезоне выплатит "Локомотив", а две трети - "Динамо", которая была озвучена известным агентом Германом Ткаченко в эфире телеканала "Матч ТВ".

Еще 29 августа Сысоев в разговоре с корреспондентом ТАСС сообщил, что Ротенберг останется в клубе, так как не успел залечить травму, однако в среду защитник подписал контракт с "Локомотивом". "Это был взаимный интерес - и клуба, и футболиста", - прокомментировал трансфер Сысоев.

Бюттнер останется минимум до зимы

Гендиректор бело-голубых сообщил, что защитник Александер Бюттнер не смог найти для себя подходящий вариант продолжения карьеры и останется в "Динамо" минимум до зимнего трансферного окна. "Он остается до зимы. У него было несколько вариантов в европейских клубах, однако найти подходящий он не смог. Отмечу, что ни одного письменного предложения у "Динамо" по нему не было; были только устные переговоры", - рассказал собеседник ТАСС.

Нападающий Павел Погребняк после вылета команды в ФНЛ не скрывал желания играть на более высоком уровне, тем не менее, во время трансферного окна нападающий отклонил предложения "Томи" и "Уфы". По мнению Сысоева, неполучившийся переход никак не скажется на мотивации Погребняка. "У него была задача найти приемлемый вариант, но ему не удалось. По тому, как он сейчас тренируется, я проблем с мотивацией не вижу", - сказал Сысоев.

Трансфер австралийца Уилкшира гендиректор бело-голубых охарактеризовал как "локальное точечное усиление той позиции, которая в этом нуждалась".

Спортивным директором "Динамо" перед межсезоньем был назначен Роман Орещук, а главным тренером - Юрий Калитвинцев. После 10 туров бело-голубые единолично возглавляют таблицу ФНЛ с 23 очками.