Гонщик "Формулы-1" Фелипе Масса объявил о завершении карьеры по окончании сезона

РИМ, 1 сентября. /ТАСС/. Бразильский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Фелипе Масса завершит карьеру по окончании сезона. Об этом он заявил на специальной пресс-конференции в итальянской Монце, где пройдет 14-й этап нынешнего сезона.

"После 27 лет моей гоночной карьеры этот сезон станет для меня последним, - сказал Масса. - Впереди меня ждут восемь гонок, и я буду наслаждаться каждой из них. Спасибо всем, кто окружал меня все это время".

"Я выбрал Монцу для объявления решения, потому что 10 лет назад именно здесь о завершении карьеры заявил Михаэль Шумахер. Италия - вторая страна, которую я люблю, это важное место для меня", - добавил гонщик, который восемь сезонов провел за "Феррари".

35-летний Масса проводит в "Формуле-1" 13-й сезон. За это время он принял участие в 243 Гран-при, одержал 11 побед и завоевал 41 подиум. В сезоне 2008 года стал вице- чемпионом мира.