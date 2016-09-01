Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Гонщик "Формулы-1" Фелипе Масса объявил о завершении карьеры по окончании сезона

Спорт
1 сентября, 14:55 UTC+3 РИМ РИМ 1, сентября. /ТАСС
35-летний Масса проводит в "Формуле-1" 13-й сезон, за это время он принял участие в 243 Гран-при, одержал 11 побед и завоевал 41 подиум
Материал из 1 страницы
Фелипе Масса

Фелипе Масса

© EPA/RONALD WITTEK

РИМ, 1 сентября. /ТАСС/. Бразильский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Фелипе Масса завершит карьеру по окончании сезона. Об этом он заявил на специальной пресс-конференции в итальянской Монце, где пройдет 14-й этап нынешнего сезона.

"После 27 лет моей гоночной карьеры этот сезон станет для меня последним, - сказал Масса. - Впереди меня ждут восемь гонок, и я буду наслаждаться каждой из них. Спасибо всем, кто окружал меня все это время".

"Я выбрал Монцу для объявления решения, потому что 10 лет назад именно здесь о завершении карьеры заявил Михаэль Шумахер. Италия - вторая страна, которую я люблю, это важное место для меня", - добавил гонщик, который восемь сезонов провел за "Феррари".

35-летний Масса проводит в "Формуле-1" 13-й сезон. За это время он принял участие в 243 Гран-при, одержал 11 побед и завоевал 41 подиум. В сезоне 2008 года стал вице- чемпионом мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
Формула-1
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
12
"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
Пассажирский самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово
3
В России создан новый легкий пулемет для армии
4
Пять минут до выстрелов: что сохранилось в памяти заложников Беслана
5
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
6
Китайский "Куньлунь" победил "Амур" в своем первом в истории матче чемпионата КХЛ
7
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
Темы дня
Реклама