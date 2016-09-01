Гонщик "Формулы-1" Фелипе Масса объявил о завершении карьеры по окончании сезона

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Гонщик "Формулы-1" Фелипе Масса объявил о завершении карьеры по окончании сезонаСпорт 1 сентября, 14:55
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РИМ, 1 сентября. /ТАСС/. Бразильский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" Фелипе Масса завершит карьеру по окончании сезона. Об этом он заявил на специальной пресс-конференции в итальянской Монце, где пройдет 14-й этап нынешнего сезона.
"После 27 лет моей гоночной карьеры этот сезон станет для меня последним, - сказал Масса. - Впереди меня ждут восемь гонок, и я буду наслаждаться каждой из них. Спасибо всем, кто окружал меня все это время".
"Я выбрал Монцу для объявления решения, потому что 10 лет назад именно здесь о завершении карьеры заявил Михаэль Шумахер. Италия - вторая страна, которую я люблю, это важное место для меня", - добавил гонщик, который восемь сезонов провел за "Феррари".
35-летний Масса проводит в "Формуле-1" 13-й сезон. За это время он принял участие в 243 Гран-при, одержал 11 побед и завоевал 41 подиум. В сезоне 2008 года стал вице- чемпионом мира.