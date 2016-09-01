В Петербурге выбирают футболистов, скульптуры которых установят возле арены ЧМ-2018

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Комитет по строительству Санкт-Петербурга начал опрос "Скульптуры каких легендарных футболистов хотите видеть возле стадиона?". Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Опрос ведется на официальной странице комитета в социальной сети Twitter. Принять участие в голосовании могут все зарегистрированные пользователи. Проголосовать можно за один из девяти вариантов или предложить свой.

Опрос «Скульптуры каких футболистов хотите видеть возле стадиона?» проводит @komstroyspb : https://t.co/Bjd6Zu5tbE pic.twitter.com/vO7XzikViE — Welcome2018·com (@welcome_2018) 1 сентября 2016 г.

Предложенные кандидаты - нападающий Фридрих Марютин, игравший в "Зените" с 1946 по 1956 год; нападающий Лев Бурчалкин, который с 1957 по 1972 год провел за сине-бело- голубых 402 матча; чемпион СССР в составе "Зенита" 1984 года Алексей Степанов; тренер Юрий Морозов; Павел Садырин - многолетний капитан "Зенита", а затем наставник, приведший команду к золотым медалям 1984 года, а также известные футболисты современности Геннадий Попович, Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев и Александр Кержаков.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Санкт-Петербург примет 4 матча группового этапа, встречи 1/8 финала и полуфинала, а также матч за третье место.