Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Петербурге выбирают футболистов, скульптуры которых установят возле арены ЧМ-2018

Спорт
1 сентября, 15:47 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 1, сентября. /ТАСС
Опрос ведется на официальной странице комитета в социальной сети Twitter, принять участие в голосовании могут все зарегистрированные пользователи
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Комитет по строительству Санкт-Петербурга начал опрос "Скульптуры каких легендарных футболистов хотите видеть возле стадиона?". Об этом сообщает официальный портал для болельщиков ЧМ-2018 в России Welcome2018.com.

Опрос ведется на официальной странице комитета в социальной сети Twitter. Принять участие в голосовании могут все зарегистрированные пользователи. Проголосовать можно за один из девяти вариантов или предложить свой.

Предложенные кандидаты - нападающий Фридрих Марютин, игравший в "Зените" с 1946 по 1956 год; нападающий Лев Бурчалкин, который с 1957 по 1972 год провел за сине-бело- голубых 402 матча; чемпион СССР в составе "Зенита" 1984 года Алексей Степанов; тренер Юрий Морозов; Павел Садырин - многолетний капитан "Зенита", а затем наставник, приведший команду к золотым медалям 1984 года, а также известные футболисты современности Геннадий Попович, Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев и Александр Кержаков.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. Санкт-Петербург примет 4 матча группового этапа, встречи 1/8 финала и полуфинала, а также матч за третье место.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Темы
ЧМ-2018 по футболу
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
12
"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ
Елена Исинбаева
12
Елена Исинбаева провела зарядку для российских военнослужащих на авиабазе в Сирии
Выборы-2016
Пройди тест и узнай, из заявлений каких партий состоит твоя идеальная партия!
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
2
Пассажирский самолет экстренно приземлился в московском аэропорту Домодедово
3
В России создан новый легкий пулемет для армии
4
Китайский "Куньлунь" победил "Амур" в своем первом в истории матче чемпионата КХЛ
5
Токио опроверг сообщения о намерении разрешить курильчанам остаться при передаче островов
6
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
7
Минобороны Франции: утечка данных о подлодке Scorpene была организована преднамеренно
Темы дня
Реклама