Митрофанов: ФК "Зенит" не отпустил Витселя в "Ювентус", так как не смог найти ему замену

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" заблокировал трансфер Акселя Витселя в туринский "Ювентус", так как не смог договориться с футболистом, который должен был его заменить. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба Максим Митрофанов.

"Что касается Витселя, то ситуация развивалась по- разному. Он был готов продлить контракт, потом засомневался, за два дня до закрытия трансферного окна эта история возобновилась. Мы вели переговоры по одному из игроков, которого хотели видеть в "Зените". Тем не менее, сделка не состоялось, и было принято решение трансфер Витселя в "Ювентус" не осуществлять, отложив вопрос как минимум до зимы", - сказал он.

Гендиректор "Зенита" сообщил, что к переезду в "Валенсию" защитника Эсекьеля Гарая вынудили семейные обстоятельства, а петербургский клуб получил за него необходимую сумму. "Что касается Гарая, семейные сложности вынудили его переехать в Испанию. Несмотря на то, что у него оставалось еще три года контракта, мы решили пойти ему навстречу. Вопрос также находился в финансовой плоскости, и когда мы получили необходимую сумму, мы его отпустили", - рассказал собеседник агентства.

Митрофанов отметил, что клуб несколько лет следил за защитником Иваном Новосельцевым, который был приобретен у "Ростова". "Приход Новосельцева обсуждался давно, не первый год. Также давно общались по этому поводу с "Ростовом", - поделился он.