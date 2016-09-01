Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Митрофанов: ФК "Зенит" не отпустил Витселя в "Ювентус", так как не смог найти ему замену

Спорт
1 сентября, 16:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
"Мы пытались договориться с одним игроком, который должен был заменить его, но не смогли. Поэтому приняли решение его не отпускать в "Ювентус", - сказал генеральный директор футбольного клуба
Материал из 1 страницы
Аксель Витсель

Аксель Витсель

© Вячеслав Евдокимов/"ФК Зенит"/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" заблокировал трансфер Акселя Витселя в туринский "Ювентус", так как не смог договориться с футболистом, который должен был его заменить. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор футбольного клуба Максим Митрофанов.

"Что касается Витселя, то ситуация развивалась по- разному. Он был готов продлить контракт, потом засомневался, за два дня до закрытия трансферного окна эта история возобновилась. Мы вели переговоры по одному из игроков, которого хотели видеть в "Зените". Тем не менее, сделка не состоялось, и было принято решение трансфер Витселя в "Ювентус" не осуществлять, отложив вопрос как минимум до зимы", - сказал он.

Гендиректор "Зенита" сообщил, что к переезду в "Валенсию" защитника Эсекьеля Гарая вынудили семейные обстоятельства, а петербургский клуб получил за него необходимую сумму. "Что касается Гарая, семейные сложности вынудили его переехать в Испанию. Несмотря на то, что у него оставалось еще три года контракта, мы решили пойти ему навстречу. Вопрос также находился в финансовой плоскости, и когда мы получили необходимую сумму, мы его отпустили", - рассказал собеседник агентства.

Митрофанов отметил, что клуб несколько лет следил за защитником Иваном Новосельцевым, который был приобретен у "Ростова". "Приход Новосельцева обсуждался давно, не первый год. Также давно общались по этому поводу с "Ростовом", - поделился он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
4
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
12
"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ
Выборы-2016
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
От картонных кандидатов до портретов на молоке: как превзойти соперника в агитации
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
2
На космодроме на мысе Канаверал произошла серия взрывов
3
В Кремле подтвердили, что Путин провел частную встречу со студентами Итонского колледжа
4
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
5
Зачем Китаю украинская "мечта"
6
В Кремле не комментируют сообщения о проведении протестной акции в Беслане
7
Какие изменения ждут россиян с 1 сентября
Темы дня
Реклама