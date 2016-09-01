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Бэклунд заменит капитана сборной Швеции Зеттерберга на Кубке мира по хоккею

Спорт
1 сентября, 16:47 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 1, сентября. /ТАСС
Капитан сборной Швеции не сыграет на Кубке мира по хоккею из-за травмы
Материал из 1 страницы
Микаэль Бэклунд (в центре)

Микаэль Бэклунд (в центре)

© AP Photo/Ivan Sekretarev

ОТТАВА, 1 сентября. /ТАСС/. Капитан сборной Швеции Хенрик Зеттерберг не сыграет на Кубке мира по хоккею в Торонто из-за травмы, его место займет Микаэль Бэклунд. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Швеции.

Кубок мира по хоккею пройдет с 17 сентября по 1 октября в канадском Торонто.

Зеттерберг выступает за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз". В 2008 году в составе команды он стал обладателем Кубка Стэнли. Вместе со сборной Швеции нападающий становился олимпийским чемпионом (2006) и чемпионом мира (2006).

Бэклунд играет за "Калгари Флэймз". В составе сборной Швеции форвард становился бронзовым призером чемпионатов мира 2010 и 2014 годов.

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