"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018

Пара из России заняла призовое пятое место на ЧМ по танго в Аргентине

Пара из России заняла призовое пятое место на ЧМ по танго в Аргентине 1 сентября, 6:26

КАЗАНЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Открытые "Уроки футбола" прошли 1 сентября в учебных заведениях 11 городов, которые примут матчи чемпионата мира 2018 года. Ведущими занятий в школах стали известные спортсмены - в первую очередь футболисты.

Рекордный матч в Екатеринбурге

Организаторы матча, который прошел в Екатеринбурге в рамках "Урока футбола", готовят заявку на включение данной встречи в "Книгу рекордов России". В матче приняли участие 200 учащихся 4-5 классов, которым противостояла команда из 11 игроков клуба Российской футбольной премьер-лиги "Урал". Встреча завершилась со счетом 1:1.

"Матч был снят на видео, которое нужно для подачи заявки в "Книгу рекордов России". Ее мы отправим", - сказали организаторы матча.

Напутствия от форвардов "Зенита" и ветерана "Крыльев Совета"

"Урок футбола" в общеобразовательной гимназии №622 в Петербурге провели два известных форварда "Зенита": действующий футболист Александр Кержаков и бывший игрок, в настоящее время занимающий пост директора Академии ФК "Зенит" Владимир Казаченок. Они поздравили школьников с Днем знаний, а Кержаков вручил директору гимназии для музея мяч с автографами.

"Я как патриот очень рад, что этот праздник пройдет в России. Мы его заслужили", - добавил лучший бомбардир в истории российского футбола Кержаков.

"Футбольным учителем" в Самаре стал ветеран местных "Крыльев Советов" мастер спорта СССР Валерьян Панфилов, являющийся рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей. Завершился урок состязанием по пробитию пенальти. Забить мяч в пустые ворота по всем правилам турнира одной из команд удалось лишь примерно с десятого удара. Этот гол и стал единственным и решающим во всем турнире, завершившемся со счетом 1:0.

Мэр Казани призвал заниматься спортом и становиться волонтерами ЧМ-2018

Мэр Казани Ильсур Метшин, а также вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков рассказали о подготовке к чемпионату мира 2018 года на "Уроке футбола" для учеников гимназии №75. Глава города, который также является президентом "Рубина", призвал школьников заниматься спортом и стать частью команды волонтеров.

"У вас есть уникальная возможность не просто стать свидетелями этого события, а стать волонтерами. Потом вы детям и внукам будете рассказывать, что вы были волонтерами ЧМ-2018", - сказал Метшин.

В свою очередь,"Урок футбола" в Ростове-на-Дону прошел без профессиональных спортсменов и был организован силами центра волонтеров ЧМ-2018. На уроке ученикам разъяснили, что такое волонтерское движение, чем занимаются волонтеры и как можно попасть в их число.

Дополнением к "Уроку футбола" в Волгограде стала тренировка от капитана клуба "Ротор-Волгоград" Алексея Жданова и футболистов команды. "Футбольный урок" прошел для старшеклассников в гимназии №5, после занятий активисты волонтерского центра ВолГУ помогли всем желающим заполнить анкеты кандидатов в волонтеры ЧМ-2018.

Об истории чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций, о символике турниров, а также о городах, в которых будут проводиться матчи, рассказали старшеклассникам сочинской гимназии № 8. Учащиеся также узнали о том, какая инфраструктура останется в городе после проведения турнира.

В Калининграде школьники сыграли в футбол с игроками "Балтики"

Калининградские школьники на "Уроке футбола" смогли участие в товарищеский матч со сборной местного клуба "Балтика". Встреча закончилась вничью со счетом 4:4. "В состав "Балтики" вошли как действующие игроки, так и ветераны клуба. Товарищеский матч с командой лицея прошел по схеме 2 по 10 (2 периода по 10 минут)", - сообщили ТАСС в оргкомитете.

Матчу предшествовал урок, на котором учащимся старших классов лицея также рассказали о чемпионате мира по футболу 2018 года.

Нижний Новгород намерен привлечь 10 тысяч волонтеров

Воспользоваться уникальным шансом и стать волонтерами чемпионата мира по футболу 2018 года предложили также на "Уроке футбола" школьникам из Нижнего Новгорода. Со старшеклассниками встретились министр спорта региона, бывший капитан баскетбольного ЦСКА Сергей Панов и нижегородцы Антон Хазов (футболист клуба "Олимпиец") и комментатор телеканала "Матч-ТВ" Павел Занозин. Как сообщила директор волонтерского центра ЧМ-2018 в Нижнем Новгороде Елена Чуманкина, город подготовит более 10 тыс. волонтеров к предстоящему чемпионату.

"В настоящее время у нас уже зарегистрировались около 3,5 тысяч кандидатов в волонтеры ЧМ-2018, до конца года мы планируем привлечь еще 7 тысяч человек", - сказала Чуманкина.

"Футбольный урок" - проект оргкомитета "Россия-2018", который реализуется при участии волонтерских центров чемпионата мира. Уроки стартовали в декабре 2015 года в рамках программы "Поколение-2018", призванной объединить поклонников футбола вокруг интереса к чемпионату мира и основных социальных ценностей игры: взаимного уважения, здорового образа жизни, принципов честной игры.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.