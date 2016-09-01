Эксперт: ЦСКА и "Зенит" не усилились по итогам трансферного окна

Полузащитник "Зенита" Жулиано (с мячом) после гола в ворота "Ростова" © Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Московский футбольный клуб ЦСКА и санкт-петербургский "Зенит" не усилились по итогам летнего транферного окна. Такое мнение ТАСС высказал известный спортивный агент Константин Сарсания.

Трансферное окно закрылось в чемпионате России по футболу в ночь с 31 августа на 1 сентября.

"Наши лидеры "ЦСКА" и "Зенит" не усилились, - считает Сарсания. - Петербуржцы скорее даже больше потеряли, чем приобрели - ушли игроки мирового уровня Эсекьель Гарай и Халк. Было сделано хорошее приобретение - взят игрок сборной России Иван Новосельцев, который продолжает прогрессировать. При таких раскладах "Зенит", конечно, ослаб".

По мнению Сарсании, то, что "Зенит "не сумел продать полузащитника Акселя Витселя, является неприятным фактом для клуба. "Ошибкой это назвать не могу, скорее, стечение обстоятельств", - сказал собеседник агентства.

Сарсания полагает, что ЦСКА также не смог усилиться, но отметил трансферные успехи "Ростова". "ЦСКА потерял Ахмеда Мусу, а Ласина Траоре еще предстоит адаптироваться - в целом армейцы не стали сильнее. "Ростов" провел хорошую кампанию - пришли защитник Владимир Гранат и полузащитник Максим Григорьев, а также добротные игроки иностранных сборных. Эти игроки были приобретены за разумные деньги и теперь "Ростов" может проводить ротацию состава в играх Лиги чемпионов и национального чемпионата", - сказал Сарсания.

Спортивный агент считает, что московский "Локомотив" сделал удачные приобретения, подписав полузащитника "Динамо" Игоря Денисова и защитника бело-голубых Бориса Ротенберга, а также форварда "Рубина" Игоря Портнягина.

Усиление "Спартака" и "катастрофа" "Рубина"

В отношении московского "Спартака" Сарсания отметил хорошие трансферы полузащитников - бразильца Фернандо и Романа Зобнина, которые должны усилить команду. Иного мнения собеседник агентства оказался в отношении бразильского защитника Маурисио. "Неплохой футболист, но не думаю, что он усилит москвичей", - сообщил агент.

По мнению Сарсании, казанский "Рубин" провел "катастрофическое" трансферное окно, несмотря на приобретение 11 футболистов. "Потрачены большие деньги, да, есть качественные игроки, но они плохо сочетаются с остальной командой. Место которые, они сейчас занимают в чемпионате, соответствует трансферной кампании клуба", - считает агент.

Также Сарсания высказал свое мнение о рынке свободных агентов: "Сейчас нет большого разнообразия игроков среди футболистов без контракта, - считает агент. - Из российских игроков могу выделить бывшего футболиста "Анжи" Илью Максимова, который в потенциале может стать игроком сборной. Если говорить про иностранцев, то там сильных футболистов не вижу".