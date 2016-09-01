Главный тренер ФК "Терек" Рахимов вернется к работе 2 сентября

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер грозненского футбольного клуба "Терек" Рашид Рахимов вернется к работе в пятницу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.

Ранее Рахимов из-за болезни пропустил матчи 4-го и 5-го тура чемпионата России по футболу против "Уфы" (3:1) и "Ростова" (2:1) соответственно. В этих встречах командой руководил Игорь Ледяхов.

"Сегодня Рахимов вернулся в Москву из Вены, где проходил обследование. Врачи так и не сумели поставить ему диагноз, но назначили лечение. В пятницу утром он вылетит в Грозный и приступит к работе в клубе", - сказал Айдамиров.

Следующий матч чемпионата России "Терек" проведет 10 сентября в гостях против ЦСКА. Грозненцы занимают третье место в турнирной таблице, в пяти матчах набрав 10 очков.