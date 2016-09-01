Главный тренер ФК "Терек" Рахимов вернется к работе 2 сентября

Ученые обнаружили в Гренландии древнейшие ископаемые возрастом 3,7 млрд летНаука 1 сентября, 17:44
Цена нефти марки Brent на ICE упала ниже $46 за баррель впервые с 12 августа 2016 г.Экономика и бизнес 1 сентября, 17:24
Эксперт: ЦСКА и "Зенит" не усилились по итогам трансферного окнаСпорт 1 сентября, 17:16
В селе Учкекен КЧР в День знаний открылась новая современная школа на 408 местНовости партнеров 1 сентября, 17:12
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018Спорт 1 сентября, 17:10
Коммерческие автобусы Москвы оборудовали тревожными кнопкамиМосква 1 сентября, 17:03
МПК отказал более 175 россиянам в индивидуальном допуске на ПаралимпиадуСпорт 1 сентября, 17:00
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея ШойгуМеждународная панорама 1 сентября, 16:49
Исследователи из Дании и США: витамин С может помочь в лечении лейкемииНаука 1 сентября, 16:49
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Главный тренер грозненского футбольного клуба "Терек" Рашид Рахимов вернется к работе в пятницу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров.
Ранее Рахимов из-за болезни пропустил матчи 4-го и 5-го тура чемпионата России по футболу против "Уфы" (3:1) и "Ростова" (2:1) соответственно. В этих встречах командой руководил Игорь Ледяхов.
"Сегодня Рахимов вернулся в Москву из Вены, где проходил обследование. Врачи так и не сумели поставить ему диагноз, но назначили лечение. В пятницу утром он вылетит в Грозный и приступит к работе в клубе", - сказал Айдамиров.
Следующий матч чемпионата России "Терек" проведет 10 сентября в гостях против ЦСКА. Грозненцы занимают третье место в турнирной таблице, в пяти матчах набрав 10 очков.