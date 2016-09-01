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Маркин: рано или поздно СК РФ удастся допросить Ричарда Макларена

Спорт
1 сентября, 17:28 UTC+3
"Всему свое время", - сказал официальный представитель СК РФ
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин считает, что в будущем удастся допросить руководителя независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена и главу WADA Крейга Риди по делу об употреблении допинга российскими спортсменами.

"В будущем все возможно. Во всяком случае, если мы возбуждаем уголовное дело, то это не просто так. Наступят времена, наступят обстоятельства, когда те или иные следственные действия, которые сейчас невозможно совершить... наступит время. Всему свое время", - сказал Маркин.

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Маркин, Владимир Иванович
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