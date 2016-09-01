Клуб ФНЛ "Тосно" подписал контракт с украинским нападающим Артем Милевским

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Тосно" подписал контракт с 31-летним украинским нападающим Артемом Милевским. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на два года.

"Сегодня клуб воспользовался возможностью проведения так называемой "отложенной заявки" и заявил Милевского для выступлений в составе "Тосно" в сезоне-2016/17. Форвард выбрал для себя игровой №75", - говорится в сообщении.

Большая часть карьеры Милевского прошла в киевском "Динамо" (2002-2013), с которым он по три раза выиграл чемпионат и Суперкубок Украины, четыре раза - Кубок страны и неоднократно участвовал в Лиге чемпионов. После того, как Милевский покинул киевлян, долго он нигде не задерживался, поиграв за турецкий "Газиентепспор", хорватские "Хайдук" и "Сплит", румынскую "Конкордию".

В составе сборной Украины Милевский с 2006 по 2012 год сыграл в 50 матчах (8 мячей), дошел с командой до четвертьфинала чемпионата мира 2006 года, принял участие в домашнем чемпионате Европы 2012 года.

После 10 туров "Тосно" занимает второе место в турнирной таблице ФНЛ с 21 очком, отставая от лидирующего московского "Динамо" на два балла.