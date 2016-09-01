ПКР: российские паралимпийцы имеют хорошие шансы выступить на Играх в Пхенчхане

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российские паралимпийцы имеют хорошие шансы выступить на зимних Играх 2018 года в Пхенчхане. Об этом ТАСС заявил вице-президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Борис Иванюженков.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал ПКР и не допустил российских спортсменов к участию в Играх в Рио-де-Жанейро. Попытки оспорить данное решение в суде ни к чему не привели. В четверг МПК отказал более чем 175 российским паралимпийцам в индивидуальном допуске к участию в Играх-2016.

"Ситуация плохая, но не будем сразу делать выводы кого (из руководства) менять. И у Олимпийского комитета России была сложная ситуация, из которой они вышли достойно и достойно выступили на Олимпиаде. Для паралимпийцев это моральный удар, нужно всем вместе разобраться в данной ситуации и ребят поддерживать. Но у нас есть хорошие шансы выступить на зимней Паралимпиаде (2018 года)", - сказал Иванюженков.

МПК дисквалифицировал ПКР и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в России в связи с недопуском команды к Играм в Рио-де-Жанейро будут организованы специальные соревнования для паралимпийцев, на которых они смогут показать свое мастерство, причем призовые на соревнованиях будут идентичны олимпийским. Турнир состоится на спортивных объектах Подмосковья 7 сентября.