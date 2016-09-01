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Футболист Газинский поблагодарил тренерский штаб сборной России за доверие

Спорт
1 сентября, 18:41 UTC+3 ХИМКИ /Корр. ТАСС, Марк Пестряков
Товарищеский матч между сборными России и Турции прошел в среду в Анталье и завершился со счетом 0:0
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ХИМКИ /Московская область/, 1 сентября. /Корр. ТАСС Марк Пестряков/. Полузащитник сборной России по футболу Юрий Газинский поблагодарил тренерский штаб команды за доверие и возможность представлять честь страны.

Товарищеский матч между сборными России и Турции прошел в среду в Анталье и завершился со счетом 0:0. Газинский провел свой первый матч в составе российской национальной сборной. В четверг команда Станислава Черчесова вернулась в Москву и провела тренировку на стадионе "Арена Химки".

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"Хотелось бы поблагодарить тренерский штаб за доверие и за то, что дали возможность сыграть и представлять честь страны, - заявил Газинский журналистам. - Буду и дальше работать и прогрессировать, чтобы хорошо себя зарекомендовать. Дебют в сборной - особые чувства, это очень важный день в моей карьере. Безусловно было волнение перед матчем, без этого никак".

"Тренировка сегодня была более интенсивной. Пока не было полноценных тренировок, так как была предыгровая тренировка, затем был матч. Сегодня была восстановительная тренировка", - рассказал полузащитник сборной России.

6 сентября сборной России предстоит провести в Москве товарищеский матч с командой Ганы. "Еще не было теоретического занятия перед матчем с Ганой, - сказал Газинский. - Понятно, что эта сборная выступала на чемпионате мира и показывала на нем результат. На нем нам все расскажут про соперника. Что-то конкретное про Гану сказать пока не могу".

"В матче с Турцией играли по схеме, которая была новой для нас, - добавил полузащитник сборной России. - Думаю, что в матче с Ганой будут внесены какие-то корректировки. Мы будем конкретно готовиться к сопернику".

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