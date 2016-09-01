Бельгийский велогонщик Кейкелейре выиграл 12-й этап "Вуэльты"

МАДРИД, 1 сентября. /ТАСС/. Бельгийский велогонщик Йенс Кейкелейре из команды Orica-BikeExchange стал победителем 12-го этапа престижной шоссейной многодневки "Вуэльта Испании". Он преодолел дистанцию в 193,2 км за 4 часа 31 минуту 43 секунды.

Вторым, показав то же время, на финиш приехал француз Максим Буэ из команды Etixx-Quick Step. Третьим стал итальянец Фабио Феллине из Trek-Segafredo.

Лидерство в общем зачете сохранил колумбиец Наиро Кинтана из "Мовистар". На втором месте с отставанием в 54 секунды идет трехкратный победитель "Тур де Франс" британец Крис Фрум из "Скай". Третье место занимает партнер Кинтаны по команде испанец Алехандро Вальверде (+1,05).

"Вуэльта" является третьим Гранд-туром сезона после "Джиро д'Италия" и "Тур де Франс". Гонка завершится 11 сентября в Мадриде.