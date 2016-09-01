ФК ЦСКА оформил построенный стадион в собственность

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА оформил новый стадион на 3-й Песчаной улице в собственность. Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.

"17 августа 2016 года наш стадион получил разрешение на ввод в эксплуатацию, затем был поставлен на кадастровый учет, а сегодня право собственности на него было зарегистрировано Управлением и внесено в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество", - говорится в сообщении.

Стадион ЦСКА был сдан в эксплуатацию в середине августа, вместимость арены - около 30 тысяч зрителей. Арену на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ) начали строить в 2007 году. Помимо футбольного стадиона, в комплекс войдут детско-юношеская спортивная школа, музей ФК ЦСКА, гостиница, рестораны и кафе, фирменный магазин атрибутики, медицинский центр. В юго-западной части комплекса была возведена 38-этажная офисная башня в форме футбольного кубка.

Как ранее сообщил президент ЦСКА Евгений Гинер, стоимость строительства стадиона составила $350 млн.