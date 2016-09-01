"Нефтехимик" одержал первую победу в сезоне регулярного чемпионата КХЛ

ВОЛОГДА, 1 сентября. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Заброшенными шайбами отметились Рикард Йюнге (48-я минута) и Дэн Секстон (60).

Эта победа стала первой для команды из Нижнекамска в нынешнем сезоне КХЛ. В Восточной конференции "Нефтехимик", набрав 5 очков после 4 игр, идет девятым, "Северсталь" в Западной конференции после 5 игр с 3 очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.

В следующем матче "Северсталь" 3 сентября дома сыграет с казанским "Ак Барсом", "Нефтехимик" 4 сентября на выезде проведет матч против санкт-петербургского СКА.