"Нефтехимик" одержал первую победу в сезоне регулярного чемпионата КХЛ

При взрыве Falcon 9 был уничтожен спутник, который планировала использовать FacebookКосмос 1 сентября, 21:16
SpaceX: взрыв на мысе Канаверал произошел при заправке ракетыКосмос 1 сентября, 20:46
Неизвестный сообщил о минировании Российской государственной библиотеки в МосквеПроисшествия 1 сентября, 20:32
Директор московской школы № 57 опубликовал открытое письмо о ситуации с растлением ученицОбщество 1 сентября, 20:31
Стали известны игровые номера хоккеистов сборной России на Кубке мираСпорт 1 сентября, 20:30
США утверждают, что расширяют санкции против РФ, чтобы помочь урегулированию на УкраинеМеждународная панорама 1 сентября, 20:25
Источник: в столичном клубе единоборств "Сварог" при обыске изъята запрещенная литератураПроисшествия 1 сентября, 20:23
Газпромбанк: санкции США против "дочек" ничего не меняютЭкономика и бизнес 1 сентября, 20:08
Санкции США против подрядчика не помешают строительству моста в КрымЭкономика и бизнес 1 сентября, 19:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВОЛОГДА, 1 сентября. /ТАСС/. Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над череповецкой "Северсталью" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Заброшенными шайбами отметились Рикард Йюнге (48-я минута) и Дэн Секстон (60).
Эта победа стала первой для команды из Нижнекамска в нынешнем сезоне КХЛ. В Восточной конференции "Нефтехимик", набрав 5 очков после 4 игр, идет девятым, "Северсталь" в Западной конференции после 5 игр с 3 очками занимает 12-ю строчку в турнирной таблице.
В следующем матче "Северсталь" 3 сентября дома сыграет с казанским "Ак Барсом", "Нефтехимик" 4 сентября на выезде проведет матч против санкт-петербургского СКА.