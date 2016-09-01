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Россиянка Клишина заняла третье место в прыжках в длину на этапе Бриллиантовой лиги

Спорт
1 сентября, 21:39 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 1, сентября. /ТАСС
Первое место заняла олимпийская чемпионка американка Бриттни Риз (6,95 м), второй стала бронзовый призер Игр-2016 сербка Ивана Шпанович (6,93)
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ЖЕНЕВА, 1 сентября. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина заняла третье место на этапе "Бриллиантовой лиги" в швейцарском Цюрихе. Россиянка показала результат 6,63 метра.

Первое место заняла олимпийская чемпионка американка Бриттни Риз (6,95 м), второй стала бронзовый призер Игр-2016 сербка Ивана Шпанович (6,93).

Это четвертое в сезоне выступление Клишиной на этапах Бриллиантовой лиги. 25 августа в швейцарской Лозанне она стала третьей. Спортсменка является единственной легкоатлеткой России, допущенной до международных соревнований.

В ноябре 2015 года на основе расследования Всемирного антидопингового агентства Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, тем самым лишив российских спортсменов права участвовать в международных соревнованиях. Перед Олимпиадой в Рио-де-Жанейро ИААФ отменила свой запрет только для Клишиной, которая последние три года тренируется в США.

Все российские легкоатлеты, кроме Клишиной, были отстранены от международных соревнований после дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Спортивный арбитражный суд (КАС) 21 июля отклонил апелляцию Олимпийского комитета России и 68 российских легкоатлетов, оставив в силе отстранение ВФЛА.

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