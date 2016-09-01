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Молодежная сборная России обыграла команду Фарерских островов в отборочном матче ЧЕ-2017

Спорт
1 сентября, 21:58 UTC+3 КОПЕНГАГЕН КОПЕНГАГЕН 1, сентября. /ТАСС
Чемпионат Европы среди молодежных команд пройдет в Польше с 16 по 30 июня 2017 года
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КОПЕНГАГЕН, 1 сентября. /ТАСС/. Молодежная сборная России обыграла команду Фарерских островов со счетом 3:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года.

Забитыми мячами отметились Николай Комличенко (8-я минута), Максим Карпов (30) и Алексей Евсеев (43).

После семи матчей россияне занимают пятое место в своей группе, набрав 7 очков. Следующий матч команда проведет против команды Австрии 6 сентября на "Арене-Химки".

Чемпионат Европы среди молодежных команд пройдет в Польше с 16 по 30 июня 2017 года. В турнире примут участие 12 команд.

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