Молодежная сборная России обыграла команду Фарерских островов в отборочном матче ЧЕ-2017

КОПЕНГАГЕН, 1 сентября. /ТАСС/. Молодежная сборная России обыграла команду Фарерских островов со счетом 3:0 в гостевом матче отборочного турнира чемпионата Европы 2017 года.

Забитыми мячами отметились Николай Комличенко (8-я минута), Максим Карпов (30) и Алексей Евсеев (43).

После семи матчей россияне занимают пятое место в своей группе, набрав 7 очков. Следующий матч команда проведет против команды Австрии 6 сентября на "Арене-Химки".

Чемпионат Европы среди молодежных команд пройдет в Польше с 16 по 30 июня 2017 года. В турнире примут участие 12 команд.