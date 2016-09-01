Поединок между боксерами Поветкиным и Стиверном может пройти на Филиппинах

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ПАРИЖ, 1 сентября. /ТАСС/. Бой между российским боксером Александром Поветкиным и канадцем Бермейном Стиверном может пройти Демократической Республике Конго или на Филиппинах. Об этом AFP сообщил американский промоутер Дон Кинг, представляющий интересы Стиверна.
"Есть интерес со стороны властей Демократической Республики Конго сделать шоу в память о Мохаммеде Али", - сообщил он. Также, по его словам, бой может пройти и в Малайзии.
Ранее руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский, представляющий интересы россиянина, заявил ТАСС, что приоритетным местом проведения поединка являются США.
Бой между Поветкиным и чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером был запланирован на 21 мая в Москве, однако в результате был отложен из-за того, что в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. ВБС завершил расследование по делу об употреблении допинга Поветкиным и принял решение не применять санкции к россиянину. Из-за травмы Уайлдера соперником Поветкина станет Стиверн.
Поветкин - обязательный претендент на титул чемпиона мира WBC, которым владеет Уайлдер, и первый номер рейтинга организации в супертяжелом весе. 36-летний россиянин, имеющий в своем активе золото Олимпиады-2004, провел на профессиональном ринге 31 бой, одержав 30 побед (22 нокаутом) и потерпев одно поражение.