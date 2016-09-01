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Иранские футболисты обыграли катарцев в отборе ЧМ-2018, забив два мяча в добавленное время

Спорт
1 сентября, 22:30 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 1, сентября. /ТАСС
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России
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ТАШКЕНТ, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная Ирана обыграла команду Катара со счетом 2:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года.

Оба мяча иранцы забили в добавленное ко второму тайму время. Голами отметились Реза Гушанеджхад и Алиреза Джаханбакш.

Также сборная Узбекистана обыграла команду Сирии со счетом 1:0, а сборная Саудовской Аравии с тем же счетом победила команду Таиланда.

В третьем отборочном раунде азиатской зоны 12 сборных разбиты на две группы. Прямую путевку на чемпионат мира получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Двухкруговой турнир завершится 5 сентября 2017 года. Сборные, занявшие третьи места, сыграют между собой по системе "дома и в гостях", а победитель по сумме двух встреч будет участвовать в плей-офф с представителем Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.

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