Иранские футболисты обыграли катарцев в отборе ЧМ-2018, забив два мяча в добавленное время

Мадуро: в столице Венесуэлы был обнаружен лагерь с 92 наемниками из КолумбииМеждународная панорама 1 сентября, 23:32
Джеки Чан получит почетный "Оскар" за выдающийся вклад в кинематографКультура 1 сентября, 23:17
Трамп догнал Клинтон по одному из общенациональных опросов в СШАМеждународная панорама 1 сентября, 23:05
Хлопонин и Кадыров рассказали, что им не нравится в журналистахОбщество 1 сентября, 22:40
WADA утверждает, что российские хакеры ежедневно атакуют сайт организацииСпорт 1 сентября, 22:30
Американские астронавты завершили выход в открытый космосКосмос 1 сентября, 22:12
Клинцевич: расширение санкций США против России - сигнал партнерам в ЕСПолитика 1 сентября, 21:44
При взрыве Falcon 9 был уничтожен спутник, который планировала использовать FacebookКосмос 1 сентября, 21:16
Илон Маск: взрыв на мысе Канаверал произошел при заправке ракетыКосмос 1 сентября, 20:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАШКЕНТ, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная Ирана обыграла команду Катара со счетом 2:0 в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года.
Оба мяча иранцы забили в добавленное ко второму тайму время. Голами отметились Реза Гушанеджхад и Алиреза Джаханбакш.
Также сборная Узбекистана обыграла команду Сирии со счетом 1:0, а сборная Саудовской Аравии с тем же счетом победила команду Таиланда.
В третьем отборочном раунде азиатской зоны 12 сборных разбиты на две группы. Прямую путевку на чемпионат мира получат команды, занявшие первые два места в своих группах. Двухкруговой турнир завершится 5 сентября 2017 года. Сборные, занявшие третьи места, сыграют между собой по системе "дома и в гостях", а победитель по сумме двух встреч будет участвовать в плей-офф с представителем Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.