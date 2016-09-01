WADA утверждает, что российские хакеры ежедневно атакуют сайт организации

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ОСЛО, 1 сентября. /ТАСС/. Сайт Всемирного антидопингового агентства (WADA) в течение трех последних недель ежедневно пытаются взломать. По мнению генерального директора WADA Оливье Ниггли, к этому, скорее всего, причастны хакеры из России.
"Ежедневно в течение трех недель осуществляются хакерские атаки, - цитирует Ниггли сайт норвежской телерадиокомпании NRK. - Это происходит постоянно и очень раздражает. У нас есть серьезные подозрения, что эти хакеры из России".
По его словам, в адрес WADA и его информаторов постоянно поступают угрозы, а хакеры взламывают их электронную почту. У Ниггли есть подозрение, что дома информаторов прослушиваются.
Ранее WADA объявило об успешном взломе системы хакерами, в результате которого нарушители получили доступ к аккаунту в базе данных АДАМС (системе антидопингового администрирования и менеджмента) осведомителя агентства россиянки Юлии Степановой. WADA приняло решение заблокировать ее аккаунт, чтобы ограничить хакерам доступ к историям допинг-тестирований спортсменов.
Атакам хакеров подверглись ряд международных спортивных организаций, включая Международный олимпийский комитет.