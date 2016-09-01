Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
ВЭФ-2016
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.09:
$ 65.26
€ 72.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Тренер: ХК "Ак Барс" проиграл ЦСКА из-за грубых ошибок, допущенных в концовке встречи

Спорт
1 сентября, 22:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич
"При этом, повторюсь, ребята играли неплохо, подчищали свои ошибочки", - заявил главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" проиграл московскому ЦСКА из-за грубых ошибок в третьем периоде, из-за которых команда пропустила три шайбы. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов.

ЦСКА одержал победу над "Ак Барсом" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Игра была неплохая. В начале встречи были немного не готовы, уступали сопернику. Потом вошли в игру, действовали достаточно неплохо, но в концовке были допущены грубые ошибки. При этом, повторюсь, ребята играли неплохо, подчищали свои ошибочки", - сказал Билялетдинов.

Также специалист рассказал, что клуб хочет купить опытного защитника, но если это не случится, будет ставить в основной состав молодых игроков.

"Мы будем давать играть молодежи в защите, но хотелось бы найти игрока постарше. Правда это непросто сделать. Получится - хорошо, не получится - значит будем играть молодежью, для них это будет большой шанс. Хотелось бы, чтобы они меньше допускали ошибок. Не могу сказать что меня они не удовлетворяют, они играют неплохо, но ошибки пока совершают", - отметил специалист.

При этом тренер рассказал, что защитники клуба Альберт Яруллин и Рафаэль Батыршин из-за травм выбыли на два месяца.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
Страны
Россия
В других СМИ
Реклама
Фото
4
"Уроки футбола" с участием знаменитых спортсменов прошли в городах-организаторах ЧМ-2018
10
Победила дружба: сборные России и Турции разошлись миром
12
"Трактор" обыграл "Автомобилист" в овертайме в матче регулярного чемпионата КХЛ
Выборы-2016
Сравнение программ партий, участвующих в выборах в Госдуму РФ
Борьба за лайки: как кандидаты в Госдуму осваивают соцсети
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Санкции США против подрядчика не помешают строительству моста в Крым
2
Суд в Киеве выдал ордер на арест Сергея Шойгу
3
Байкер разбился в центре Москвы
4
В Кремле подтвердили, что Путин провел частную встречу со студентами Итонского колледжа
5
"Он был хороший учитель для всех, у кого не было с ним романа": скандал вокруг школы №57
6
Директор московской школы № 57 опубликовал открытое письмо о ситуации с растлением учениц
7
Зачем Китаю украинская "мечта"
Темы дня
Реклама