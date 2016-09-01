Тренер: ХК "Ак Барс" проиграл ЦСКА из-за грубых ошибок, допущенных в концовке встречи

МОСКВА, 1 сентября. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Казанский хоккейный клуб "Ак Барс" проиграл московскому ЦСКА из-за грубых ошибок в третьем периоде, из-за которых команда пропустила три шайбы. Об этом журналистам рассказал главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов.

ЦСКА одержал победу над "Ак Барсом" со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

"Игра была неплохая. В начале встречи были немного не готовы, уступали сопернику. Потом вошли в игру, действовали достаточно неплохо, но в концовке были допущены грубые ошибки. При этом, повторюсь, ребята играли неплохо, подчищали свои ошибочки", - сказал Билялетдинов.

Также специалист рассказал, что клуб хочет купить опытного защитника, но если это не случится, будет ставить в основной состав молодых игроков.

"Мы будем давать играть молодежи в защите, но хотелось бы найти игрока постарше. Правда это непросто сделать. Получится - хорошо, не получится - значит будем играть молодежью, для них это будет большой шанс. Хотелось бы, чтобы они меньше допускали ошибок. Не могу сказать что меня они не удовлетворяют, они играют неплохо, но ошибки пока совершают", - отметил специалист.

При этом тренер рассказал, что защитники клуба Альберт Яруллин и Рафаэль Батыршин из-за травм выбыли на два месяца.