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Сборные Азербайджана и Белоруссии отказались от квот РФ на Паралимпиаду-2016

Спорт
1 сентября, 23:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, сентября. /ТАСС
Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года
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МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Сборные Азербайджана и Белоруссии отказались от российских квот на Паралимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро, которые распределяются между участниками Игр после недопуска к турниру российских спортсменов. Об этом в эфире "Матч ТВ" сообщил шестикратный паралимпийский чемпион россиянин Роман Петушков.

"Азербайджан и Белоруссия отказались от российских квот на Паралимпиаду", - сказал он.

Ранее министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов сообщил о намерении отказаться от российских квот.

Международный паралимпийский комитет (МПК) дисквалифицировал Паралимпийский комитет России (ПКР) и отстранил российских спортсменов от участия в Играх 2016 года по итогам доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. 22 июля МПК открыл дело в отношении ПКР в связи с получением от WADA имен 35 российских паралимпийцев, которые упоминаются в докладе Макларена. Спортивный арбитражный суд (КАС) 23 августа отклонил апелляцию ПКР на отстранение российских спортсменов от участия в Паралимпиаде.

Ранее  МПК объявил, что более чем 175 российским спортсменам отказано в индивидуальном допуске к участию в Играх.

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