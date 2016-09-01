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Сборная Казахстана обыграла команду Норвегии в отборочном матче ОИ-2018

Спорт
1 сентября, 23:38 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 1, сентября. /ТАСС
Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля
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ОСЛО, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная Казахстана обыграла команду Норвегии в овертайме со счетом 4:3 в матче группы F отборочного турнира Олимпийских игр 2018 года.

У победителей заброшенными шайбами отметились Роман Старченко (22-я и 35-я минуты), Кевин Даллмэн (32) и Брэндон Боченски (61). У проигравших отличились Матс Цуккарелло (24), Юнас Холес (59) и Андерс Бастиансен (60).

В другом матче группы F сборная Франции также в овертайме обыграла команду Италии со счетом 2:1.

В финальном этапе отборочного турнира участвуют 12 команд, поделенных на три группы. На олимпийский турнир попадут команды, которые займут первое место в каждой из групп. Кроме того, на Олимпиаде выступят первые восемь сборных в рейтинге Международной федерации хоккея (IIHF), в число которых вошла команда России, а также сборная Южной Кореи как страна-хозяйка Игр-2018.

Олимпийские игры 2018 года пройдут в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.

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