Сборная Испании обыграла команду Бельгии в товарищеском матче

БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Сборная Испании одержала победу над командой Бельгии со счетом 2:0 в гостевом товарищеском матче, прошедшем в Брюсселе.

Забитыми мячами отметился Давид Сильва (34-я и 62-я минуты). Диего Коста сделал голевую передачу, которая стала для него первой за национальную команду.

Сборная Испании начнет отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года 5 сентября домашним матчем против команды Лихтенштейна. Бельгийцы первый матч в квалификации проведут 6 сентября на выезде со сборной Кипра.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.