Сборная Франции по футболу обыграла команду Италии в товарищеском матче

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РИМ, 2 сентября. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу одержала победу над командой Италии со счетом 3:1 в товарищеском матче. Встреча проходила в Бари.
В составе победителей забитыми мячами отметились Антони Марсьяль (17-я минута), Оливье Жиру (28) и Лейвин Курзава (81). У проигравших отличился Грациано Пелле (21). Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма стал самым молодым голкипером в истории национальной команды (17 лет 188 дней).
Эта игра стала первым международным матчем, в котором была опробована система видеоповторов.
Сборная Франции начнет отборочный турнир к чемпионату мира 2018 года 6 сентября гостевым матчем против команды Белоруссии. Итальянцы первый матч в квалификации проведут 5 сентября также на выезде со сборной Израиля.
В другом товарищеском матче сборная Нидерландов дома уступила команде Греции со счетом 1:2. Нападающий московского "Спартака" Квинси Промес провел на поле 72 минуты.
Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону.